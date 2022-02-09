https://ria.ru/20220209/izrail-1771834311.html

Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию

Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию - РИА Новости, 09.02.2022

Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию

Израильские удары по территории Сирии абсолютно незаконны с точки зрения международного права, Россия осуждает эти действия и призывает к их прекращению, заявил РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:34

2022-02-09T11:34

2022-02-09T11:37

война в сирии

в мире

россия

александр ефимов (посол россии в сирии)

сирия

дамаск (город)

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149722/89/1497228977_0:124:2048:1276_1920x0_80_0_0_d52a5f496b3486c4f7796a3127194c91.jpg

ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости. Израильские удары по территории Сирии абсолютно незаконны с точки зрения международного права, Россия осуждает эти действия и призывает к их прекращению, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов."Россия решительно осуждает израильские налёты на Сирию и призывает к их прекращению. Последовательно и на различных уровнях доводим такую позицию до Западного Иерусалима", - сказал Ефимов. По его словам, эти авиаудары не только ведут к жертвам, но и осложняют ситуацию в регионе в целом. "Такие атаки ведут к человеческим жертвам, наносят серьёзный материальный ущерб, нарушают суверенитет САР, создают угрозу для международного гражданского воздушного сообщения и в целом дополнительно накаляют и без того непростую военно-политическую обстановку", - сказал посол.Командование сирийской армии в среду заявило, что ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Дамаске из воздушного пространства Ливана. Системам ПВО САР удалось сбить часть ракет, но один сирийский военнослужащий погиб, пятеро пострадали. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.

https://ria.ru/20220209/udar-1771796273.html

https://ria.ru/20220131/ataki-1770242220.html

россия

сирия

дамаск (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, александр ефимов (посол россии в сирии), сирия, дамаск (город), израиль