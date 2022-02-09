11:34 09.02.2022 (обновлено: 11:37 09.02.2022)
Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию
Посол в Дамаске Ефимов: Россия осуждает налеты Израиля на Сирию и призывает их прекратить
Истребитель F-15 ВВС Израиля
ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости. Израильские удары по территории Сирии абсолютно незаконны с точки зрения международного права, Россия осуждает эти действия и призывает к их прекращению, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
"Россия решительно осуждает израильские налёты на Сирию и призывает к их прекращению. Последовательно и на различных уровнях доводим такую позицию до Западного Иерусалима", - сказал Ефимов.
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По его словам, эти авиаудары не только ведут к жертвам, но и осложняют ситуацию в регионе в целом. "Такие атаки ведут к человеческим жертвам, наносят серьёзный материальный ущерб, нарушают суверенитет САР, создают угрозу для международного гражданского воздушного сообщения и в целом дополнительно накаляют и без того непростую военно-политическую обстановку", - сказал посол.
Командование сирийской армии в среду заявило, что ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Дамаске из воздушного пространства Ливана. Системам ПВО САР удалось сбить часть ракет, но один сирийский военнослужащий погиб, пятеро пострадали. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.
Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
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