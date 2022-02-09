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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220209/izrail-1771834311.html
Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию
Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию - РИА Новости, 09.02.2022
Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию
Израильские удары по территории Сирии абсолютно незаконны с точки зрения международного права, Россия осуждает эти действия и призывает к их прекращению, заявил РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:34
2022-02-09T11:37
война в сирии
в мире
россия
александр ефимов (посол россии в сирии)
сирия
дамаск (город)
израиль
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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости. Израильские удары по территории Сирии абсолютно незаконны с точки зрения международного права, Россия осуждает эти действия и призывает к их прекращению, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов."Россия решительно осуждает израильские налёты на Сирию и призывает к их прекращению. Последовательно и на различных уровнях доводим такую позицию до Западного Иерусалима", - сказал Ефимов. По его словам, эти авиаудары не только ведут к жертвам, но и осложняют ситуацию в регионе в целом. "Такие атаки ведут к человеческим жертвам, наносят серьёзный материальный ущерб, нарушают суверенитет САР, создают угрозу для международного гражданского воздушного сообщения и в целом дополнительно накаляют и без того непростую военно-политическую обстановку", - сказал посол.Командование сирийской армии в среду заявило, что ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Дамаске из воздушного пространства Ливана. Системам ПВО САР удалось сбить часть ракет, но один сирийский военнослужащий погиб, пятеро пострадали. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
https://ria.ru/20220209/udar-1771796273.html
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в мире, россия, александр ефимов (посол россии в сирии), сирия, дамаск (город), израиль
11:34 09.02.2022 (обновлено: 11:37 09.02.2022)
 
Россия призвала к прекращению израильских налетов на Сирию

Посол в Дамаске Ефимов: Россия осуждает налеты Израиля на Сирию и призывает их прекратить

© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden BriandИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden Briand
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости. Израильские удары по территории Сирии абсолютно незаконны с точки зрения международного права, Россия осуждает эти действия и призывает к их прекращению, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
"Россия решительно осуждает израильские налёты на Сирию и призывает к их прекращению. Последовательно и на различных уровнях доводим такую позицию до Западного Иерусалима", - сказал Ефимов.
Ракетный удар - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 04:38
Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии
По его словам, эти авиаудары не только ведут к жертвам, но и осложняют ситуацию в регионе в целом. "Такие атаки ведут к человеческим жертвам, наносят серьёзный материальный ущерб, нарушают суверенитет САР, создают угрозу для международного гражданского воздушного сообщения и в целом дополнительно накаляют и без того непростую военно-политическую обстановку", - сказал посол.
Командование сирийской армии в среду заявило, что ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Дамаске из воздушного пространства Ливана. Системам ПВО САР удалось сбить часть ракет, но один сирийский военнослужащий погиб, пятеро пострадали. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.
Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 05:54
СМИ: Израиль произвел атаки с воздуха в окрестностях Дамаска
 
Война в СирииВ миреРоссияАлександр Ефимов (посол России в Сирии)СирияДамаск (город)Израиль
 
 
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