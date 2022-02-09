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Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности
Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности - РИА Новости, 09.02.2022
Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности
Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и ограблении женщины 30 лет назад, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:18
2022-02-09T11:18
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и ограблении женщины 30 лет назад, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Петербурге задержали подозреваемого, который подростком 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, преступление было совершено в сентябре 1992 года на проспекте Стачек. Неизвестный изнасиловал и ограбил женщину 1960 года рождения."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили причастность к преступлению мужчины 1977 года рождения. В 2017 году подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за кражу", - сказано в сообщении.Мужчина был задержан в доме 22 по улице Баррикадной 8 февраля.
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происшествия, санкт-петербург
11:18 09.02.2022
 
Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании, совершенном 30 лет назад

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и ограблении женщины 30 лет назад, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Петербурге задержали подозреваемого, который подростком 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, преступление было совершено в сентябре 1992 года на проспекте Стачек. Неизвестный изнасиловал и ограбил женщину 1960 года рождения.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили причастность к преступлению мужчины 1977 года рождения. В 2017 году подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за кражу", - сказано в сообщении.
Мужчина был задержан в доме 22 по улице Баррикадной 8 февраля.
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