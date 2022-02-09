https://ria.ru/20220209/iznasilovanie-1771829692.html

Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности

Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности - РИА Новости, 09.02.2022

Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 30-летней давности

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и ограблении женщины 30 лет назад, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:18

2022-02-09T11:18

2022-02-09T11:18

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и ограблении женщины 30 лет назад, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Петербурге задержали подозреваемого, который подростком 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, преступление было совершено в сентябре 1992 года на проспекте Стачек. Неизвестный изнасиловал и ограбил женщину 1960 года рождения."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили причастность к преступлению мужчины 1977 года рождения. В 2017 году подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за кражу", - сказано в сообщении.Мужчина был задержан в доме 22 по улице Баррикадной 8 февраля.

https://ria.ru/20220208/rebenok-1771751326.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург