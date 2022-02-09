https://ria.ru/20220209/istra-1771870231.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре - РИА Новости, 09.02.2022

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре

Пострадавших в ограблении "Пятёрочки" под Истрой выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Истринской областной клинической больнице. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:50

2022-02-09T13:50

2022-02-09T13:56

московская область (подмосковье)

пятерочка (сеть магазинов)

происшествия

истра

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавших в ограблении "Пятёрочки" под Истрой выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Истринской областной клинической больнице.В ночь на среду четверо мужчин (граждане соседних государств) ворвались в магазин и избили директора торговой точки, его жену и продавца-кассира. 51-летняя сотрудница скончалась на месте, директора и его жену доставили в больницу."Пострадавшие были отправлены домой по месту жительства - в Деньково", - сказали в больнице.По данным пресс-службы администрации Истры, сотрудника магазина и его родственника доставили с травмами различной степени тяжести. В больнице им оказали всю необходимую помощь.Ранее в пресс-службе X5 Group, куда входит "Пятёрочка", сообщили РИА Новости, что торговая сеть "Пятерочка" выплатит родственникам погибшей после нападения на магазин в Истре кассирши миллион рублей, а также компенсирует расходы на лечение другим пострадавшим.

https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html

московская область (подмосковье)

истра

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московская область (подмосковье), пятерочка (сеть магазинов), происшествия, истра