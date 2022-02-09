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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре - РИА Новости, 09.02.2022
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре
Пострадавших в ограблении "Пятёрочки" под Истрой выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Истринской областной клинической больнице. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:50
2022-02-09T13:50
2022-02-09T13:56
московская область (подмосковье)
пятерочка (сеть магазинов)
происшествия
истра
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавших в ограблении "Пятёрочки" под Истрой выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Истринской областной клинической больнице.В ночь на среду четверо мужчин (граждане соседних государств) ворвались в магазин и избили директора торговой точки, его жену и продавца-кассира. 51-летняя сотрудница скончалась на месте, директора и его жену доставили в больницу."Пострадавшие были отправлены домой по месту жительства - в Деньково", - сказали в больнице.По данным пресс-службы администрации Истры, сотрудника магазина и его родственника доставили с травмами различной степени тяжести. В больнице им оказали всю необходимую помощь.Ранее в пресс-службе X5 Group, куда входит "Пятёрочка", сообщили РИА Новости, что торговая сеть "Пятерочка" выплатит родственникам погибшей после нападения на магазин в Истре кассирши миллион рублей, а также компенсирует расходы на лечение другим пострадавшим.
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московская область (подмосковье), пятерочка (сеть магазинов), происшествия, истра
13:50 09.02.2022 (обновлено: 13:56 09.02.2022)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре
Пострадавших при ограблении магазина в подмосковной Истре выписали из больницы