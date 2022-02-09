https://ria.ru/20220209/iski-1771926385.html

В ЕСПЧ могут направить иски за сброс урановых бомб НАТО по Сербии

В ЕСПЧ могут направить иски за сброс урановых бомб НАТО по Сербии - РИА Новости, 09.02.2022

В ЕСПЧ могут направить иски за сброс урановых бомб НАТО по Сербии

В случае, если суд в Сербии не сможет рассмотреть иски к НАТО за бомбардировки боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году, они будут направлены в Европейский... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:44

2022-02-09T17:44

2022-02-09T17:44

в мире

сербия

европейский суд по правам человека (еспч)

нато

италия

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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. В случае, если суд в Сербии не сможет рассмотреть иски к НАТО за бомбардировки боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году, они будут направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, заявил РИА Новости итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья.Сербский адвокат Срджан Алексич сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. По его данным, иск, поданный в январе прошлого года, должен быть уже направлен в штаб-квартиру НАТО, но у адвоката до сих пор нет информации о его получении. Помогает сербскому адвокату итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе."Италия - член НАТО, и в наших делах по Италии достаточно было подать иск министерству обороны, чтобы получить возмещение ущерба, который потерпели мои клиенты. Италия задействована в операциях на Балканах после завершения вооруженного конфликта. Она не участвовала напрямую в бомбардировках, но итальянская армия ощутила последствия, так как направила военных в районы, загрязненные в ходе войны, особенно бомбардировками обедненным ураном", - заявил агентству Тарталья.Он уточнил, что все полученные решения судов относятся к бомбардировкам, которые провела НАТО, и признают причинно-следственную связь между многочисленными онкологическими заболеваниями у военных из Италии, которые служили в этих районах, и заражением, вызванным обедненным ураном, "химически токсичным и радиоактивным и способным вызвать все виды онкологических патологий и патологий центральной нервной системы"."Мы также получили вердикты по делам итальянских военных, которые служили в Ираке и Афганистане или на полигонах в Сардинии. Ситуация в Сербии и на Балканах касается тех же вопросов, существует коллективная ответственность НАТО, которая наносила авиаудары по этой территории, вызывая очень сильное загрязнение окружающей среды. Речь идет об употреблении непропорционального вооружения, которое неоправданно нанесло ущерб местному населению, поэтому мы с коллегой и другом адвокатом Срджаном Алексичем и подали иски", - рассказал итальянский юрист."Считаем, что НАТО должен судить сербский суд, если этого не произойдет, что стало бы серьезным нарушением прав человека и права на защиту, будет подан иск в ЕСПЧ. Будем бороться за то, чтобы все жертвы употребления оружия, представляющего собой военные преступления и преступления против человечности, получили адекватное возмещение ущерба (не менее 300 тысяч евро - ред.), как итальянские и европейские жертвы, которых защищаем", - подчеркнул Тарталья и уточнил, что ЕСПЧ уже принимал решения в пользу жертв контакта с ураном из Турции и Великобритании, данные прецеденты будут использованы и в случае Сербии.Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.По данным СМИ Сербии, она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе - выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей 7-миллионной страны.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210518/zeman-1732861413.html

https://ria.ru/20210324/voenkor-1602580649.html

https://ria.ru/20190808/1557267460.html

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в мире, сербия, европейский суд по правам человека (еспч), нато, италия