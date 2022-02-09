https://ria.ru/20220209/ierusalim-1771971513.html

В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус

В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус - РИА Новости, 09.02.2022

В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус

Рейсовый автобус обстрелян в Иерусалиме, на место стянуты крупные силы полиции, пострадавших нет, подозреваемый скрылся, возможно, речь идет о криминальном... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T22:33

2022-02-09T22:33

2022-02-09T23:52

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус обстрелян в Иерусалиме, на место стянуты крупные силы полиции, пострадавших нет, подозреваемый скрылся, возможно, речь идет о криминальном происшествии, сообщает пресс-служба полиции Израиля.Первоначально полиция сообщила, что на горячую линию полиции Иерусалимского округа поступили сообщения о стрельбе по рейсовому автобусу на бульваре Леви Эшколь в Иерусалиме. На место прибыли многочисленные силы полиции, на месте операцией по поиску подозреваемых руководил командующий столичным округом ведомства Дорон Турджеман."После проведения первоначальных следственных действий на данном этапе выясняется, что речь не шла о боевой стрельбе из огнестрельного оружия, есть подозрение, что инцидент имеет криминальную подоплеку", - говорится в сообщении пресс-службы.Подозреваемый пока не найден. Пострадавших нет. Израильские СМИ сообщают, что речь идёт об автобусе 59-го маршрута, в транспортном средстве выбиты стекла.

https://ria.ru/20220209/aviadur-1771970755.html

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в мире, иерусалим, израиль