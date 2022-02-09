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В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус
В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус - РИА Новости, 09.02.2022
В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус
Рейсовый автобус обстрелян в Иерусалиме, на место стянуты крупные силы полиции, пострадавших нет, подозреваемый скрылся, возможно, речь идет о криминальном... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:33
2022-02-09T23:52
в мире
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус обстрелян в Иерусалиме, на место стянуты крупные силы полиции, пострадавших нет, подозреваемый скрылся, возможно, речь идет о криминальном происшествии, сообщает пресс-служба полиции Израиля.Первоначально полиция сообщила, что на горячую линию полиции Иерусалимского округа поступили сообщения о стрельбе по рейсовому автобусу на бульваре Леви Эшколь в Иерусалиме. На место прибыли многочисленные силы полиции, на месте операцией по поиску подозреваемых руководил командующий столичным округом ведомства Дорон Турджеман."После проведения первоначальных следственных действий на данном этапе выясняется, что речь не шла о боевой стрельбе из огнестрельного оружия, есть подозрение, что инцидент имеет криминальную подоплеку", - говорится в сообщении пресс-службы.Подозреваемый пока не найден. Пострадавших нет. Израильские СМИ сообщают, что речь идёт об автобусе 59-го маршрута, в транспортном средстве выбиты стекла.
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в мире, иерусалим, израиль
22:33 09.02.2022 (обновлено: 23:52 09.02.2022)
 
В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус

В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Старый город в Иерусалиме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус обстрелян в Иерусалиме, на место стянуты крупные силы полиции, пострадавших нет, подозреваемый скрылся, возможно, речь идет о криминальном происшествии, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
Первоначально полиция сообщила, что на горячую линию полиции Иерусалимского округа поступили сообщения о стрельбе по рейсовому автобусу на бульваре Леви Эшколь в Иерусалиме. На место прибыли многочисленные силы полиции, на месте операцией по поиску подозреваемых руководил командующий столичным округом ведомства Дорон Турджеман.
"После проведения первоначальных следственных действий на данном этапе выясняется, что речь не шла о боевой стрельбе из огнестрельного оружия, есть подозрение, что инцидент имеет криминальную подоплеку", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подозреваемый пока не найден. Пострадавших нет. Израильские СМИ сообщают, что речь идёт об автобусе 59-го маршрута, в транспортном средстве выбиты стекла.
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