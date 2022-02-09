https://ria.ru/20220209/idlib-1771891136.html

Турция не выполнила часть договоренностей по Идлибу, заявил посол России

Турция не выполнила часть договоренностей по Идлибу, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2022

Турция не выполнила часть договоренностей по Идлибу, заявил посол России

Турция по-прежнему не выполнила некоторые обязательства, взятые на себя в рамках достигнутых договоренностей между Анкарой и Москвой по сирийскому Идлибу и в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:20

2022-02-09T15:20

2022-02-09T15:29

в мире

турция

сирия

россия

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

москва

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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция по-прежнему не выполнила некоторые обязательства, взятые на себя в рамках достигнутых договоренностей между Анкарой и Москвой по сирийскому Идлибу и в частности - по трассе М-4 (Алеппо - Латакия), заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов."Некоторые из достигнутых взаимопониманий, в том числе в части, касающейся трассы М-4, так и не были до конца выполнены противоположной стороной. Соответствующая работа с турецкими партнёрами продолжается на различных уровнях и по линии разных ведомств", - сказал Ефимов.В то же время глава российской дипломатической миссии отметил, что достигнутые в марте 2020 года в Москве на высшем уровне российско-турецкие договоренности по Идлибу позволили закрепить освобождение сирийской армией при поддержке российских ВКС значительной части анклава."Одновременно хотел бы обратить внимание, что никакие договорённости не отменяют необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и скорейшего возвращения указанной части САР под суверенитет Дамаска. Любые попытки "обелить" укрывающихся в Идлибе террористов, выдать их за так называемую "вооруженную оппозицию" также категорически недопустимы",- добавил Ефимов.Идлиб, расположенный на севере Сирии, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.Полный текст интервью читайте в 16.00 на сайте ria.ru

https://ria.ru/20220209/izrail-1771834311.html

турция

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идлиб (мухафаза)

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в мире, турция, сирия, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, москва