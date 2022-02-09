15:20 09.02.2022 (обновлено: 15:29 09.02.2022)
Турция не выполнила часть договоренностей по Идлибу, заявил посол России
Посол в Сирии заявил, что Турция не выполнила часть договоренностей с Россией по Идлибу
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция по-прежнему не выполнила некоторые обязательства, взятые на себя в рамках достигнутых договоренностей между Анкарой и Москвой по сирийскому Идлибу и в частности - по трассе М-4 (Алеппо - Латакия), заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Некоторые из достигнутых взаимопониманий, в том числе в части, касающейся трассы М-4, так и не были до конца выполнены противоположной стороной. Соответствующая работа с турецкими партнёрами продолжается на различных уровнях и по линии разных ведомств", - сказал Ефимов.
"Одновременно хотел бы обратить внимание, что никакие договорённости не отменяют необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и скорейшего возвращения указанной части САР под суверенитет Дамаска. Любые попытки "обелить" укрывающихся в Идлибе террористов, выдать их за так называемую "вооруженную оппозицию" также категорически недопустимы",- добавил Ефимов.
Идлиб, расположенный на севере Сирии, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
Полный текст интервью читайте в 16.00 на сайте ria.ru