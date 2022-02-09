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СМИ: пакистанка вбила гвоздь в голову, желая родить мальчика
СМИ: пакистанка вбила гвоздь в голову, желая родить мальчика - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: пакистанка вбила гвоздь в голову, желая родить мальчика
Полиция пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва начала поиск женщины, вбившей гвоздь в свою голову для рождения мальчика и целителя, который посоветовал ей это... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:16
2022-02-09T17:16
2022-02-09T17:16
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пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Полиция пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва начала поиск женщины, вбившей гвоздь в свою голову для рождения мальчика и целителя, который посоветовал ей это сделать, сообщает издание Dawn."Идет процесс идентификации жертвы по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", - сообщила полиция.Полиция обратила внимание на этот случай после того, как рентгеновские снимки женщины с гвоздем в голове стали вирусными в интернете. Как сообщил начальник полиции Пешавара Аббас Ахсан, была создана специальная группа, чтобы "привлечь к ответственности фальшивого целителя, который играл с жизнью невинной женщины и забил ей голову ложным обещанием рождения мальчика". Группа также расследует, почему лечащий врач не сообщил об инциденте властям.Как сообщил нейрохирург Хайдер Сулеман, когда пострадавшую доставили в больницу, у нее было кровотечение и ей была оказана первая помощь, прежде чем ее доставили в операционную. "Она сказала, что женщина в ее районе сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее будущий ребенок девочка", - сказал врач.По словам сотрудников больницы, пострадавшая была матерью трех дочерей и её муж якобы угрожал бросить ее, если она родит четвертую девочку. "Она была на третьем месяце беременности, и из-за страха мужа она пошла к целителю, который дал ей амулет на удачу, тексты для чтения и гвоздь. Затем потерпевшая вернулась домой и забила гвоздь себе в голову. Члены семьи обнаружили ее после того, как она закричала от боли, и ее доставили в больницу", - рассказали сотрудники больницы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, пакистан
СМИ: пакистанка вбила гвоздь в голову, желая родить мальчика
Dawn: пакистанка по совету целителя, чтобы родить мальчика, вбила гвоздь в голову
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости.
Полиция пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва начала поиск женщины, вбившей гвоздь в свою голову для рождения мальчика и целителя, который посоветовал ей это сделать, сообщает издание Dawn
.
"Идет процесс идентификации жертвы по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", - сообщила полиция.
Полиция обратила внимание на этот случай после того, как рентгеновские снимки женщины с гвоздем в голове стали вирусными в интернете. Как сообщил начальник полиции Пешавара Аббас Ахсан, была создана специальная группа, чтобы "привлечь к ответственности фальшивого целителя, который играл с жизнью невинной женщины и забил ей голову ложным обещанием рождения мальчика". Группа также расследует, почему лечащий врач не сообщил об инциденте властям.
Как сообщил нейрохирург Хайдер Сулеман, когда пострадавшую доставили в больницу, у нее было кровотечение и ей была оказана первая помощь, прежде чем ее доставили в операционную. "Она сказала, что женщина в ее районе сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее будущий ребенок девочка", - сказал врач.
По словам сотрудников больницы, пострадавшая была матерью трех дочерей и её муж якобы угрожал бросить ее, если она родит четвертую девочку. "Она была на третьем месяце беременности, и из-за страха мужа она пошла к целителю, который дал ей амулет на удачу, тексты для чтения и гвоздь. Затем потерпевшая вернулась домой и забила гвоздь себе в голову. Члены семьи обнаружили ее после того, как она закричала от боли, и ее доставили в больницу", - рассказали сотрудники больницы.