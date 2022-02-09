https://ria.ru/20220209/gurtskaya-1771932373.html

Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"

Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу" - РИА Новости, 09.02.2022

Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"

Диана Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу". По словам певицы, она сама использует их в жизни. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:21

2022-02-09T18:21

2022-02-09T18:21

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диана гурцкая

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Диана Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу". По словам певицы, она сама использует их в жизни.В интервью на YouTube-канале "Вместе" она добавила, что не считает подобные фразы оскорбительными.Гурцкая отказалась называть свою жизненную ситуацию проблемой.В 2020 году артистка заболела коронавирусом. Она лечилась дома под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20220207/korchevnikov-1771435037.html

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знаменитости, диана гурцкая, шоу-бизнес