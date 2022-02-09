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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220209/gurtskaya-1771932373.html
Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"
Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу" - РИА Новости, 09.02.2022
Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"
Диана Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу". По словам певицы, она сама использует их в жизни. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:21
2022-02-09T18:21
шоубиз
знаменитости
диана гурцкая
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Диана Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу". По словам певицы, она сама использует их в жизни.В интервью на YouTube-канале "Вместе" она добавила, что не считает подобные фразы оскорбительными.Гурцкая отказалась называть свою жизненную ситуацию проблемой.В 2020 году артистка заболела коронавирусом. Она лечилась дома под наблюдением врачей.
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знаменитости, диана гурцкая, шоу-бизнес
18:21 09.02.2022
 
Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"

Гурцкая рассказала о приемлемом отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Диана Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу". По словам певицы, она сама использует их в жизни.

"Я пользуюсь этими словами: "посмотрела кино", "посмотрела на часы". У каждого человека есть свой внутренний мир, через который он смотрит. Я же не могу сказать "я пощупала часы"? У нас есть брайлевские часы, сейчас есть говорящие часы…", – сказала Гурцкая.

В интервью на YouTube-канале "Вместе" она добавила, что не считает подобные фразы оскорбительными.

"Для меня слова "посмотреть кино", "посмотреть фильм", "читать книгу" – приемлемы. Я чувствую себя абсолютно прекрасно, так и живу", – заключила артистка.

Гурцкая отказалась называть свою жизненную ситуацию проблемой.

"Я также смеюсь, также плачу, также ощущаю боль и радость, как все люди. Просто я человек в очках, и куда-то меня сопровождают", – добавила звезда.

В 2020 году артистка заболела коронавирусом. Она лечилась дома под наблюдением врачей.
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