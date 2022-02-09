Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"
Гурцкая рассказала о приемлемом отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Диана Гурцкая рассказала об отношении к фразам "смотреть кино" и "читать книгу". По словам певицы, она сама использует их в жизни.
"Я пользуюсь этими словами: "посмотрела кино", "посмотрела на часы". У каждого человека есть свой внутренний мир, через который он смотрит. Я же не могу сказать "я пощупала часы"? У нас есть брайлевские часы, сейчас есть говорящие часы…", – сказала Гурцкая.
В интервью на YouTube-канале "Вместе" она добавила, что не считает подобные фразы оскорбительными.
"Для меня слова "посмотреть кино", "посмотреть фильм", "читать книгу" – приемлемы. Я чувствую себя абсолютно прекрасно, так и живу", – заключила артистка.
Гурцкая отказалась называть свою жизненную ситуацию проблемой.
"Я также смеюсь, также плачу, также ощущаю боль и радость, как все люди. Просто я человек в очках, и куда-то меня сопровождают", – добавила звезда.
В 2020 году артистка заболела коронавирусом. Она лечилась дома под наблюдением врачей.