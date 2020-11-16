Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/gurtskaya-1584817655.html
Диана Гурцкая заболела COVID-19
Диана Гурцкая заболела COVID-19
Заслуженная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела COVID-19, сообщил РИА Новости ее брат и продюсер Роберт Гурцкая. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:53
2020-11-16T14:37
елена малышева
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
диана гурцкая
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155973/32/1559733270_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_719cb3db475c0466b411786a96d1aa1e.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела COVID-19, сообщил РИА Новости ее брат и продюсер Роберт Гурцкая.По его словам, певица ведет большую благотворительную работу в рамках волонтерских акций ОП РФ и своего центра социокультурной реабилитации."Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану... Она никак не могла отказать людям, несмотря на наши уговоры. Свою роль сыграло и то, (что) летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго", - сообщил Гурцкая.Певица находится дома под наблюдением врачей, добавил он."Она заболела, и, конечно, мы все перепугались, но болезнь проходит в легкой форме, она в течение трех дней измеряла температуру, была больше 37 с сопровождением головной боли. Сейчас температуры нет, все пошло на убыль", - сказал продюсер.
https://ria.ru/20201113/sipyagin-1584509719.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155973/32/1559733270_30:0:2761:2048_1400x0_80_0_0_bf1d846983476d31b3bfa61c5e2470a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена малышева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, диана гурцкая, общество

Диана Гурцкая заболела COVID-19

12:53 16.11.2020 (обновлено: 14:37 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела COVID-19, сообщил РИА Новости ее брат и продюсер Роберт Гурцкая.
По его словам, певица ведет большую благотворительную работу в рамках волонтерских акций ОП РФ и своего центра социокультурной реабилитации.
"Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану... Она никак не могла отказать людям, несмотря на наши уговоры. Свою роль сыграло и то, (что) летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго", - сообщил Гурцкая.
Певица находится дома под наблюдением врачей, добавил он.
"Она заболела, и, конечно, мы все перепугались, но болезнь проходит в легкой форме, она в течение трех дней измеряла температуру, была больше 37 с сопровождением головной боли. Сейчас температуры нет, все пошло на убыль", - сказал продюсер.
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 16:22Распространение нового коронавируса
Губернатор Владимирской области заболел COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаЕлена МалышеваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДиана ГурцкаяОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, "как гречку"
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния