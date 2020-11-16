https://ria.ru/20201116/gurtskaya-1584817655.html

Диана Гурцкая заболела COVID-19

Диана Гурцкая заболела COVID-19

Заслуженная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела COVID-19, сообщил РИА Новости ее брат и продюсер Роберт Гурцкая. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:53

2020-11-16T12:53

2020-11-16T14:37

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела COVID-19, сообщил РИА Новости ее брат и продюсер Роберт Гурцкая.По его словам, певица ведет большую благотворительную работу в рамках волонтерских акций ОП РФ и своего центра социокультурной реабилитации."Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану... Она никак не могла отказать людям, несмотря на наши уговоры. Свою роль сыграло и то, (что) летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго", - сообщил Гурцкая.Певица находится дома под наблюдением врачей, добавил он."Она заболела, и, конечно, мы все перепугались, но болезнь проходит в легкой форме, она в течение трех дней измеряла температуру, была больше 37 с сопровождением головной боли. Сейчас температуры нет, все пошло на убыль", - сказал продюсер.

https://ria.ru/20201113/sipyagin-1584509719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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