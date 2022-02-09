Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/gretsiya-1771837326.html
Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ
Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ - РИА Новости, 09.02.2022
Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ
В греческих СМИ антироссийских публикаций мало, "вбросы" имеют обычно имеют иностранное происхождение и не оказывают влияния на медийный фон, сообщил посол... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:44
2022-02-09T11:44
в мире
сша
россия
греция
андрей маслов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750772533_0:180:2730:1716_1920x0_80_0_0_3043e5cfc3016bd81545f0adcf638727.jpg
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. В греческих СМИ антироссийских публикаций мало, "вбросы" имеют обычно имеют иностранное происхождение и не оказывают влияния на медийный фон, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника.В конце прошлого года Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с так называемой "российской дезинформацией", по сути являющийся проектом по информационной войне против России.Однако роста числа антироссийских публикаций после этого не наблюдается, сказал Маслов."Конечно, иногда делаются вбросы о якобы "злонамеренной деятельности" России в Греции и в регионе. Эти вымыслы обычно имеют иностранное происхождение и крайне редко греческое. Поскольку, однако, подобные обвинения всегда голословны и никогда не содержат конкретных фактов, сколь-нибудь существенного влияния на атмосферу в местных СМИ они не оказывают", - сказал глава диппредставительства.РФ неоднократно отвергала все обвинения Запада в "дезинформации", называя их голословными.
https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771610654.html
https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766584010.html
сша
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750772533_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_27ba92abf0bb3a9fbec1aa607d0de5e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, греция, андрей маслов
11:44 09.02.2022
 
Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ

Посол Андрей Маслов: антироссийские вбросы в греческих СМИ подпитываются из-за рубежа

© РИА Новости / Геннадий МельникПосол России в Греции Андрей Маслов
Посол России в Греции Андрей Маслов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Посол России в Греции Андрей Маслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. В греческих СМИ антироссийских публикаций мало, "вбросы" имеют обычно имеют иностранное происхождение и не оказывают влияния на медийный фон, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника.
В конце прошлого года Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с так называемой "российской дезинформацией", по сути являющийся проектом по информационной войне против России.
Йоргос Катрунгалос - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 09:50
Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности
Однако роста числа антироссийских публикаций после этого не наблюдается, сказал Маслов.
"Конечно, иногда делаются вбросы о якобы "злонамеренной деятельности" России в Греции и в регионе. Эти вымыслы обычно имеют иностранное происхождение и крайне редко греческое. Поскольку, однако, подобные обвинения всегда голословны и никогда не содержат конкретных фактов, сколь-нибудь существенного влияния на атмосферу в местных СМИ они не оказывают", - сказал глава диппредставительства.
РФ неоднократно отвергала все обвинения Запада в "дезинформации", называя их голословными.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 21:51
Замгоссекретаря США и глава МИД Греции обсудили сдерживание России
 
В миреСШАРоссияГрецияАндрей Маслов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала