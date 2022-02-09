https://ria.ru/20220209/gretsiya-1771837326.html

Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ

Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ - РИА Новости, 09.02.2022

Российский посол рассказал об антироссийских вбросах в греческих СМИ

В греческих СМИ антироссийских публикаций мало, "вбросы" имеют обычно имеют иностранное происхождение и не оказывают влияния на медийный фон, сообщил посол... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:44

2022-02-09T11:44

2022-02-09T11:44

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андрей маслов

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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. В греческих СМИ антироссийских публикаций мало, "вбросы" имеют обычно имеют иностранное происхождение и не оказывают влияния на медийный фон, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника.В конце прошлого года Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с так называемой "российской дезинформацией", по сути являющийся проектом по информационной войне против России.Однако роста числа антироссийских публикаций после этого не наблюдается, сказал Маслов."Конечно, иногда делаются вбросы о якобы "злонамеренной деятельности" России в Греции и в регионе. Эти вымыслы обычно имеют иностранное происхождение и крайне редко греческое. Поскольку, однако, подобные обвинения всегда голословны и никогда не содержат конкретных фактов, сколь-нибудь существенного влияния на атмосферу в местных СМИ они не оказывают", - сказал глава диппредставительства.РФ неоднократно отвергала все обвинения Запада в "дезинформации", называя их голословными.

https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771610654.html

https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766584010.html

сша

россия

греция

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в мире, сша, россия, греция, андрей маслов