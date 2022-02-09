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В Берлине заявили, что обеспокоены ситуацией с заполняемостью газохранилищ
В Берлине заявили, что обеспокоены ситуацией с заполняемостью газохранилищ - РИА Новости, 09.02.2022
В Берлине заявили, что обеспокоены ситуацией с заполняемостью газохранилищ
Ситуация с заполненностью газохранилищ в ФРГ вызывает обеспокоенность, заявила на брифинге в Берлине представитель германского минэкономики. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:10
2022-02-09T16:10
2022-02-09T16:14
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с заполненностью газохранилищ в ФРГ вызывает обеспокоенность, заявила на брифинге в Берлине представитель германского минэкономики."Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность", - сказала представитель ведомства.Она добавила, что уровень заполненности хранилищ в ФРГ сейчас составляет 35-36%. Решение об увеличении поставок газа "является вопросом рынка", не зависит от государства, добавила представитель министерства.
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германия, в мире, минэкономики фрг, спг, цены на нефть
16:10 09.02.2022 (обновлено: 16:14 09.02.2022)
В Берлине заявили, что обеспокоены ситуацией с заполняемостью газохранилищ
Минэкономики ФРГ заявило, что обеспокоено из-за ситуации с заполняемостью газохранилищ