https://ria.ru/20220209/gaz-1771802814.html

ЕС пока не может полностью заменить российский газ, заявил Чижов

ЕС пока не может полностью заменить российский газ, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022

ЕС пока не может полностью заменить российский газ, заявил Чижов

Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российское "голубое топливо", у него не так много возможностей и ощутимо увеличить импорт... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:05

2022-02-09T08:05

2022-02-09T08:13

евросоюз

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

норвегия

россия

азербайджан

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российское "голубое топливо", у него не так много возможностей и ощутимо увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ), сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Еврокомиссия обсуждает с США и рядом других стран возможности расширения поставок СПГ в ЕС. Однако Штаты "не могут" поставлять газ в объемах, которые бы покрыли все нужды союза, сказал Чижов."Кроме того, газовая сфера в США приватизирована. Когда цены выше в Азии, СПГ идёт туда. Как было в прошлом году, когда до Европы доходило не так много американского сжиженного газа", - добавил он.Чижов также отметил, что у Катара и некоторых других стран поставки СПГ законтрактованы "на годы вперед". Поэтому он считает, что, "конечно", у ЕС не так много возможностей ощутимо увеличить импорт СПГ.Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к гипотетическим ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сообщил в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, добавил он. Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ, заявил позднее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220209/postavki-1771801908.html

https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

норвегия

россия

азербайджан

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евросоюз, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, норвегия, россия, азербайджан, еврокомиссия, нато