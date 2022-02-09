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В ЕС идет подготовка общественного мнения к проблемам с газом, заявил Чижов
В ЕС идет подготовка общественного мнения к проблемам с газом, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
В ЕС идет подготовка общественного мнения к проблемам с газом, заявил Чижов
В Евросоюзе идет подготовка общественного мнения к возможным новым ограничительным мерам в отношении России и проблемам с поставками газа, сказал в интервью РИА РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T07:07
2022-02-09T07:10
в мире
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Евросоюзе идет подготовка общественного мнения к возможным новым ограничительным мерам в отношении России и проблемам с поставками газа, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Еврокомиссия в прошлом году отмечала, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин произошедшего скачка - восстановление мировой экономики. В октябре в ЕК также говорили, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.В последние недели в Еврокомиссии заявляют, что в ценах на газ есть геополитический компонент, касаясь в этом контексте Россию. Так, исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в конце января сказал, что геополитическая ситуация влияет на цены на газ и упомянул РФ. Он сказал, что Россия поставляет это топливо в рамках долгосрочных контрактов, но "отказывается" сделать что-либо, чтобы увеличить экспорт в ЕС, чтобы облегчить текущую ситуацию. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля сказала, что цены на энергию продолжают оставаться в значительной степени связанными с высоким спросом в Азии и с глобальными ценами на газ, однако нынешняя геополитическая нестабильность не помогла им стабилизироваться.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке. Боррель также заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".Отвечая на вопрос, почему это происходит и обвиняют ли в ЕС Россию напрямую в высоких ценах на энергоносители, Чижов ответил, что "такая ситуация сложилась из-за проблемы Украины и только из-за нее". "А обвиняют в этой проблеме Россию по сложившейся практике, превратившейся во вредную привычку", - отметил он.По его словам, это делается "прежде всего, чтобы в рамках проводимой антироссийской кампании подготовить общественное мнение к тому, что могут быть введены якобы "вынужденные" санкции, и в результате таких шагов своего руководства европейцам придётся топить дровами". Он заметил, что Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российский газ, и в случае чего ему проще будет сразу перейти на дрова.Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к гипотетическим ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сообщил в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, россия, евросоюз
07:07 09.02.2022 (обновлено: 07:10 09.02.2022)
 
В ЕС идет подготовка общественного мнения к проблемам с газом, заявил Чижов

Постпред России Чижов: в ЕС идет подготовка общественного мнения к проблемам с газом

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Евросоюзе идет подготовка общественного мнения к возможным новым ограничительным мерам в отношении России и проблемам с поставками газа, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Еврокомиссия в прошлом году отмечала, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин произошедшего скачка - восстановление мировой экономики. В октябре в ЕК также говорили, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.
В последние недели в Еврокомиссии заявляют, что в ценах на газ есть геополитический компонент, касаясь в этом контексте Россию. Так, исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в конце января сказал, что геополитическая ситуация влияет на цены на газ и упомянул РФ. Он сказал, что Россия поставляет это топливо в рамках долгосрочных контрактов, но "отказывается" сделать что-либо, чтобы увеличить экспорт в ЕС, чтобы облегчить текущую ситуацию. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля сказала, что цены на энергию продолжают оставаться в значительной степени связанными с высоким спросом в Азии и с глобальными ценами на газ, однако нынешняя геополитическая нестабильность не помогла им стабилизироваться.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке. Боррель также заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".
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Вчера, 16:37
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
Отвечая на вопрос, почему это происходит и обвиняют ли в ЕС Россию напрямую в высоких ценах на энергоносители, Чижов ответил, что "такая ситуация сложилась из-за проблемы Украины и только из-за нее". "А обвиняют в этой проблеме Россию по сложившейся практике, превратившейся во вредную привычку", - отметил он.
По его словам, это делается "прежде всего, чтобы в рамках проводимой антироссийской кампании подготовить общественное мнение к тому, что могут быть введены якобы "вынужденные" санкции, и в результате таких шагов своего руководства европейцам придётся топить дровами". Он заметил, что Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российский газ, и в случае чего ему проще будет сразу перейти на дрова.
Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к гипотетическим ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сообщил в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, добавил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 10:57
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