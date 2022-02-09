06:11 09.02.2022 (обновлено: 06:55 09.02.2022)
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2"
Постпред России Чижов заявил, что Евросоюз нуждается в газопроводе "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Если предположить, что газопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Это (запуск "Северного потока — 2" - ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет", - сказал он.
Ранее Чижов заявил, что "Газпром" не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз. Он отметил, что Россия и так поставляет дополнительные объемы, пусть и не в той мере, в которой этого хотят в Брюсселе.
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.
В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.