Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/gaz-1771797549.html
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2"
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.02.2022
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2"
Если предположить, что газопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T06:11
2022-02-09T06:55
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Если предположить, что газопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Ранее Чижов заявил, что "Газпром" не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз. Он отметил, что Россия и так поставляет дополнительные объемы, пусть и не в той мере, в которой этого хотят в Брюсселе."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.
https://ria.ru/20220208/potok-1771673400.html
https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b189abef1c36d66ac697876093dc96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша
06:11 09.02.2022 (обновлено: 06:55 09.02.2022)
 
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2"

Постпред России Чижов заявил, что Евросоюз нуждается в газопроводе "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Если предположить, что газопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Это (запуск "Северного потока — 2" - ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет", - сказал он.

Ранее Чижов заявил, что "Газпром" не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз. Он отметил, что Россия и так поставляет дополнительные объемы, пусть и не в той мере, в которой этого хотят в Брюсселе.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 13:51
Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.
В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 16:37
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
 
В миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала