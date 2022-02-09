https://ria.ru/20220209/garazh-1771968858.html
В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже
В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже - РИА Новости, 09.02.2022
В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже
Газ взорвался в гараже в Тюмени, по предварительным данным, пострадали 5 человек, произошло обрушение кровли здания на площади порядка 50 квадратных метров,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:48
2022-02-09T21:48
2022-02-09T21:54
происшествия
тюмень
взрыв
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Газ взорвался в гараже в Тюмени, по предварительным данным, пострадали 5 человек, произошло обрушение кровли здания на площади порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв газа в гаражном боксе на улице Малышева", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали 5 человек, все они доставлены в больницу.Он уточнил, что кровля гаража при взрыве обрушилась на площади порядка 50 квадратных метров.Обстоятельства и состояние пострадавших уточняется.
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происшествия, тюмень, взрыв
21:48 09.02.2022 (обновлено: 21:54 09.02.2022)
В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже
В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже с последующим обрушением кровли
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Газ взорвался в гараже в Тюмени, по предварительным данным, пострадали 5 человек, произошло обрушение кровли здания на площади порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв газа в гаражном боксе на улице Малышева", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали 5 человек, все они доставлены в больницу.
Он уточнил, что кровля гаража при взрыве обрушилась на площади порядка 50 квадратных метров.
Обстоятельства и состояние пострадавших уточняется.