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Король Испании заболел COVID-19
Король Испании заболел COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
Король Испании заболел COVID-19
Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:31
2022-02-09T15:43
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
филипе vi
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МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом.Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.
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в мире, коронавирус covid-19, филипе vi
15:31 09.02.2022 (обновлено: 15:43 09.02.2022)
 
Король Испании заболел COVID-19

Король Испании Филипп VI заболел COVID-19

© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкКороль Испании Филипп VI
Король Испании Филипп VI - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Король Испании Филипп VI
Читать ria.ru в
МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом.
Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.
Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.
У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.
Члены королевской семьи Испании - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта 2021, 16:09
Город в Каталонии объявил испанского короля Фелипе VI персоной нон грата
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Филипе VI
 
 
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