https://ria.ru/20220209/filipp-1771895992.html

Король Испании заболел COVID-19

Король Испании заболел COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022

Король Испании заболел COVID-19

Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:31

2022-02-09T15:31

2022-02-09T15:43

распространение коронавируса

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МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом.Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.

https://ria.ru/20210316/korol-1601503323.html

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в мире, коронавирус covid-19, филипе vi