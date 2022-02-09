https://ria.ru/20220209/filipp-1771895992.html
Король Испании заболел COVID-19
Король Испании заболел COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
Король Испании заболел COVID-19
Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:31
2022-02-09T15:31
2022-02-09T15:43
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
филипе vi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113865/77/1138657789_0:216:2591:1673_1920x0_80_0_0_fbf62fc9a5efe851db7eb9fdd7a4f38e.jpg
МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом.Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.
https://ria.ru/20210316/korol-1601503323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113865/77/1138657789_38:0:2555:1888_1920x0_80_0_0_6fcbba617cf9d4b07d9a660c3ed9c52a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, филипе vi
15:31 09.02.2022 (обновлено: 15:43 09.02.2022)
Король Испании заболел COVID-19
Король Испании Филипп VI заболел COVID-19
МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщил Королевский дом.
Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.
Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.
У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.