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ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов
ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов
В Евросоюзе все сильнее осознают, что отсутствие полноценного диалога с Россией ненормально, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:39
2022-02-09T08:39
сергей лавров
михаил мишустин
владимир путин
россия
евросовет
европейская внешнеполитическая служба (евс)
в мире
владимир чижов
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Евросоюзе все сильнее осознают, что отсутствие полноценного диалога с Россией ненормально, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."ЕС сам своими решениями заморозил каналы контактов с Россией, в том числе по безопасности", - отметил он.Чижов констатировал, что отдельные контакты есть. "Например, на высшем политическом уровне поддерживается телефонный контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Однако на уровне, скажем так, глав правительств – Михаила Мишустина и Урсулы фон дер Ляйен, переговоров, увы, вообще пока не было. На министерском уровне они опять же ведутся, но, скорее, спорадически: глава МИД Сергей Лавров общается с руководителем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозепом Боррелем, хотя в основном на площадках различных форумов", - сказал Чижов."Однако полноценного диалога с Россией на уровне ЕС как такового действительно нет. В частности, не приходится сегодня говорить о восстановлении работы Постоянного совета партнёрства Россия-Евросоюз", - рассказал он."Осознание ненормальности сложившегося положения постепенно приходит. Строить прогнозы о том, когда чаша весов склонится в правильную сторону, я не возьмусь", - ответил он на вопрос, осознают ли европейские партнеры потребность в размораживании хотя бы каких-то каналов постоянного диалога с Россией.
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сергей лавров, михаил мишустин, владимир путин, россия, евросовет, европейская внешнеполитическая служба (евс), в мире, владимир чижов
08:39 09.02.2022
 
ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов

Постпред Чижов: ЕС понимает, что отсутствие полноценного диалога с Россией ненормально

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Евросоюзе все сильнее осознают, что отсутствие полноценного диалога с Россией ненормально, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"ЕС сам своими решениями заморозил каналы контактов с Россией, в том числе по безопасности", - отметил он.
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Чижов констатировал, что отдельные контакты есть. "Например, на высшем политическом уровне поддерживается телефонный контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Однако на уровне, скажем так, глав правительств – Михаила Мишустина и Урсулы фон дер Ляйен, переговоров, увы, вообще пока не было. На министерском уровне они опять же ведутся, но, скорее, спорадически: глава МИД Сергей Лавров общается с руководителем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозепом Боррелем, хотя в основном на площадках различных форумов", - сказал Чижов.
"Однако полноценного диалога с Россией на уровне ЕС как такового действительно нет. В частности, не приходится сегодня говорить о восстановлении работы Постоянного совета партнёрства Россия-Евросоюз", - рассказал он.
"Осознание ненормальности сложившегося положения постепенно приходит. Строить прогнозы о том, когда чаша весов склонится в правильную сторону, я не возьмусь", - ответил он на вопрос, осознают ли европейские партнеры потребность в размораживании хотя бы каких-то каналов постоянного диалога с Россией.
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Сергей ЛавровМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияЕвросоветЕвропейская внешнеполитическая служба (ЕВС)В миреВладимир Чижов
 
 
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