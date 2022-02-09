https://ria.ru/20220209/evrosoyuz-1771805358.html

ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов

ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022

ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов

В Евросоюзе все сильнее осознают, что отсутствие полноценного диалога с Россией ненормально, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:39

2022-02-09T08:39

2022-02-09T08:39

сергей лавров

михаил мишустин

владимир путин

россия

евросовет

европейская внешнеполитическая служба (евс)

в мире

владимир чижов

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Евросоюзе все сильнее осознают, что отсутствие полноценного диалога с Россией ненормально, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."ЕС сам своими решениями заморозил каналы контактов с Россией, в том числе по безопасности", - отметил он.Чижов констатировал, что отдельные контакты есть. "Например, на высшем политическом уровне поддерживается телефонный контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Однако на уровне, скажем так, глав правительств – Михаила Мишустина и Урсулы фон дер Ляйен, переговоров, увы, вообще пока не было. На министерском уровне они опять же ведутся, но, скорее, спорадически: глава МИД Сергей Лавров общается с руководителем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозепом Боррелем, хотя в основном на площадках различных форумов", - сказал Чижов."Однако полноценного диалога с Россией на уровне ЕС как такового действительно нет. В частности, не приходится сегодня говорить о восстановлении работы Постоянного совета партнёрства Россия-Евросоюз", - рассказал он."Осознание ненормальности сложившегося положения постепенно приходит. Строить прогнозы о том, когда чаша весов склонится в правильную сторону, я не возьмусь", - ответил он на вопрос, осознают ли европейские партнеры потребность в размораживании хотя бы каких-то каналов постоянного диалога с Россией.

https://ria.ru/20220208/frantsiya-1771699367.html

https://ria.ru/20220204/orban-1771086997.html

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сергей лавров, михаил мишустин, владимир путин, россия, евросовет, европейская внешнеполитическая служба (евс), в мире, владимир чижов