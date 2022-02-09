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Официальный курс евро на четверг снизился на 51 копейку

Официальный курс евро на четверг снизился на 51 копейку - РИА Новости, 09.02.2022

Официальный курс евро на четверг снизился на 51 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 51,36 копейки - до 85,3784 рубля, курс доллара - на 50,27 копейки, до 74,8015 рубля,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:32

2022-02-09T13:32

2022-02-09T13:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 51,36 копейки - до 85,3784 рубля, курс доллара - на 50,27 копейки, до 74,8015 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50,76 копейки, составив 79,5611 рубля.

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экономика, россия, евро