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Экспертиза нашла в моче погибшего Просвирнина кокаин, сообщили СМИ
Экспертиза нашла в моче погибшего Просвирнина кокаин, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022
Экспертиза нашла в моче погибшего Просвирнина кокаин, сообщили СМИ
Назначенная следствием экспертиза нашла кокаин в моче погибшего журналиста Егора Просвирнина, а также антигистаминное лекарство, которое может вызывать... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T01:32
2022-02-09T02:09
егор просвирнин
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Назначенная следствием экспертиза нашла кокаин в моче погибшего журналиста Егора Просвирнина, а также антигистаминное лекарство, которое может вызывать галлюцинации, сообщила редакция "Царского телевидения".Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена. Позднее во вторник пресс-секретарь Просвирнина, замглавреда "Царского телевидения" Святослав Павлов заявил РИА Новости, что родственники журналиста результаты экспертизы его смерти еще не получили."Редакция "Царского телевидения" провела собственное расследование гибели главного редактора нашего канала Егора Просвирнина. Мы практически поминутно восстановили хронику последнего дня Егора, рассчитали время смерти и, самое главное, теперь можем ответить на ключевой вопрос: был ли в деле криминальный след", - написал на своей странице в Facebook Павлов.Редакция телеканала, как утверждается, восстановила хронологию последнего дня Просвирнина, изучив камеры видеонаблюдения и сопоставив время смерти и показания свидетелей.Отмечается, что в крови эти вещества не обнаружили. Согласно заключению эксперта, которое приводит "Царское телевидение", "в крови и моче не обнаружено метадона, аминазина, дипразина, тизерцина, трифтазина, тиоридазина, имипрамина, хлордиазепоксида, диазепама, карбамазепина, амитриптилина", не найдены и морфин, кодеин, опиаты, амфетамины, бензодиазепины, барбитураты, синтетические каннабиоиды.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
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егор просвирнин, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
01:32 09.02.2022 (обновлено: 02:09 09.02.2022)
 
Экспертиза нашла в моче погибшего Просвирнина кокаин, сообщили СМИ

Редакция "Царского телевидения": экспертиза нашла в моче погибшего Просвирнина кокаин

© Фото : Егор Просвирнин / FacebookЕгор Просвирнин
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Егор Просвирнин / Facebook
Егор Просвирнин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Назначенная следствием экспертиза нашла кокаин в моче погибшего журналиста Егора Просвирнина, а также антигистаминное лекарство, которое может вызывать галлюцинации, сообщила редакция "Царского телевидения".
Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена. Позднее во вторник пресс-секретарь Просвирнина, замглавреда "Царского телевидения" Святослав Павлов заявил РИА Новости, что родственники журналиста результаты экспертизы его смерти еще не получили.
"Редакция "Царского телевидения" провела собственное расследование гибели главного редактора нашего канала Егора Просвирнина. Мы практически поминутно восстановили хронику последнего дня Егора, рассчитали время смерти и, самое главное, теперь можем ответить на ключевой вопрос: был ли в деле криминальный след", - написал на своей странице в Facebook Павлов.
Редакция телеканала, как утверждается, восстановила хронологию последнего дня Просвирнина, изучив камеры видеонаблюдения и сопоставив время смерти и показания свидетелей.
"Именно ожидание экспертизы заставило нас откладывать публикацию... Версию измененного состояния сознания в итоге подтвердила и назначенное следствием судебно-химическое исследование, которое выявило в моче присутствие следующих веществ: двух стимуляторов (кокаин, 0,355 мг%, и МДМА, без указания процентного содержания), а также антигистаминного лекарственного препарата доксиламина (0,043 мг%), побочным эффектом которого является среди прочего спутанность сознания и галлюцинации", - пишет издание на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что в крови эти вещества не обнаружили. Согласно заключению эксперта, которое приводит "Царское телевидение", "в крови и моче не обнаружено метадона, аминазина, дипразина, тизерцина, трифтазина, тиоридазина, имипрамина, хлордиазепоксида, диазепама, карбамазепина, амитриптилина", не найдены и морфин, кодеин, опиаты, амфетамины, бензодиазепины, барбитураты, синтетические каннабиоиды.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
Егор Просвирнин. Кадр из программы CzarTalks
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Адвокат Просвирнина опроверг данные об обнаружении наркотиков в его крови
 
Егор ПросвирнинМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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