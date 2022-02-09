https://ria.ru/20220209/dvorets-1771826965.html

Муфтият Крыма отреагировал на ситуацию с Ханским дворцом в Бахчисарае

Муфтият Крыма отреагировал на ситуацию с Ханским дворцом в Бахчисарае - РИА Новости, 09.02.2022

Муфтият Крыма отреагировал на ситуацию с Ханским дворцом в Бахчисарае

Глава Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эмирали Аблаев держит на личном контроле сложившуюся ситуацию в Ханском дворце в Бахчисарае, в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:07

2022-02-09T11:07

2022-02-09T11:07

религия

бахчисарай (крым)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эмирали Аблаев держит на личном контроле сложившуюся ситуацию в Ханском дворце в Бахчисарае, в котором в ходе реставрационных работ появились трещины на одном из зданий комплекса, сообщил РИА Новости в среду ответственный секретарь муфтията Крыма Айдер Аджимамбетов."После осмотра Бахчисарайского музея-заповедника муфтий связался с министром культуры республики Татьяной Манежиной. По ее информации, появление трещин на стене одного из зданий обусловлено тем, что оно является новоделом, под которым не оказалось фундамента. Муфтий и ДУМ РК держат ​ситуацию на контроле, работаем при тесном взаимодействии с министерством культуры республики", - сказал Аджимамбетов.Он подчеркнул, что для устранений трещин и дальнейших работ будут привлечены высококвалифицированные специалисты Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, а также минкультуры Крыма."Комплекс Ханский дворец является единственным в мире объектом крымско-татарской дворцовой архитектуры, и его сохранение - наша общая обязанность", - сказал Аджимамбетов.Как ранее сообщал глава дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Крыма Илья Алымчев, причина появления трещины в стене светского корпуса реставрируемого Ханского дворца в Бахчисарае – отсутствие под ней фундамента, из-за чего стена "съехала" в грунт.По его словам, данное повреждение не критично, специалисты уже приступили к противоаварийным работам, которые планируется провести в течение месяца. Рабочие уже смонтировали необходимые конструкции, чтобы удержать стену от дальнейшего "сползания". Далее они установят леса, чтобы разобрать кровлю и снять нагрузку со стены.Ремонтно-реставрационные работы в Ханском дворце проводятся за счет средств госпрограммы социально-экономического развития Крыма.

https://ria.ru/20181107/1532232582.html

https://ria.ru/20171228/1511878889.html

бахчисарай (крым)

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бахчисарай (крым)