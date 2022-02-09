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Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до трех
Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до трех - РИА Новости, 09.02.2022
Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до трех
Три человека пострадали, по уточненным данным, при ночном столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:00
2022-02-09T10:00
2022-02-09T10:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при ночном столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее столичный главк МЧС сообщил о столкновении возле дома №48 на Кутузовском проспекте трех машин и об одном пострадавшем. Движение из-за ДТП ограничивали."В результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте пострадали три человека, двое водителей оказались зажаты", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия работали специалисты пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчёт ПСО №207."По прибытии спасатели деблокировали водителей и передали их бригаде скорой помощи. Дорожное полотно очистили от топлива с помощью водяного пожарного ствола", - резюмировал собеседник агентства.
кутузовский проспект
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до трех
В результате ночного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали три человека
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при ночном столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее столичный главк МЧС
сообщил о столкновении возле дома №48 на Кутузовском проспекте
трех машин и об одном пострадавшем. Движение из-за ДТП ограничивали.
"В результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте пострадали три человека, двое водителей оказались зажаты", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работали специалисты пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчёт ПСО №207.
"По прибытии спасатели деблокировали водителей и передали их бригаде скорой помощи. Дорожное полотно очистили от топлива с помощью водяного пожарного ствола", - резюмировал собеседник агентства.