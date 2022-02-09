https://ria.ru/20220209/dorokhov-1771903702.html

Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре"

Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре" - РИА Новости, 09.02.2022

Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре"

Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на шоу "Игра". Во время одной из юмористических сцен он с другим участником программы поцеловался, что возмутило РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:34

2022-02-09T17:34

2022-02-09T17:34

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на шоу "Игра". Во время одной из юмористических сцен он с другим участником программы поцеловался, что возмутило часть аудитории.В социальных сетях Дорохов признался, что идея с поцелуем принадлежала не ему.В юмористическом шоу принимали участие 12 команд комиков "старой" и "новой" школы. Они выясняли, кто из них достоин приза в 30 миллионов рублей. В ноябре ТНТ объявил о приостановке проекта из-за пандемии коронавируса.Помимо сцены с поцелуем общественный резонанс вызвал выход обнаженного Дорохова к зрителям в одном из выпусков.

https://ria.ru/20220207/nagiev-1771523544.html

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