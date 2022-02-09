Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре"
Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре" и назвал автора первоначальной идеи
© Фото из личного архива Дениса ДороховаШоумен Денис Дорохов
© Фото из личного архива Дениса Дорохова
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на шоу "Игра". Во время одной из юмористических сцен он с другим участником программы поцеловался, что возмутило часть аудитории.
В социальных сетях Дорохов признался, что идея с поцелуем принадлежала не ему.
"Дорохов засосался с мужиком – слышали? Во-первых, не с мужиком, а с Александром Панекиным. Пусть он тоже хейта словит. Во-вторых, расскажу все, как было. Мы с "Камызяками" придумали номер — танец молодых. Панекин — жених, я — невеста. Платье, лейкопластырь. Не было фишки какой-то. И Александр Панекин говорит: "Давайте мы с Дороховым засосемся". Вы слышали? Я завязать уже хотел, это не я предложил. И все такие замерли и смотрят на меня. Все ждали, что скажет Дорохов", – признался Денис.
В юмористическом шоу принимали участие 12 команд комиков "старой" и "новой" школы. Они выясняли, кто из них достоин приза в 30 миллионов рублей. В ноябре ТНТ объявил о приостановке проекта из-за пандемии коронавируса.
Помимо сцены с поцелуем общественный резонанс вызвал выход обнаженного Дорохова к зрителям в одном из выпусков.