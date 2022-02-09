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Шоубиз
https://ria.ru/20220209/dorokhov-1771903702.html
Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре"
Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре" - РИА Новости, 09.02.2022
Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре"
Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на шоу "Игра". Во время одной из юмористических сцен он с другим участником программы поцеловался, что возмутило РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:34
2022-02-09T17:34
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на шоу "Игра". Во время одной из юмористических сцен он с другим участником программы поцеловался, что возмутило часть аудитории.В социальных сетях Дорохов признался, что идея с поцелуем принадлежала не ему.В юмористическом шоу принимали участие 12 команд комиков "старой" и "новой" школы. Они выясняли, кто из них достоин приза в 30 миллионов рублей. В ноябре ТНТ объявил о приостановке проекта из-за пандемии коронавируса.Помимо сцены с поцелуем общественный резонанс вызвал выход обнаженного Дорохова к зрителям в одном из выпусков.
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шоу-бизнес, знаменитости
17:34 09.02.2022
 
Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре"

Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на "Игре" и назвал автора первоначальной идеи

© Фото из личного архива Дениса ДороховаШоумен Денис Дорохов
Шоумен Денис Дорохов
© Фото из личного архива Дениса Дорохова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Денис Дорохов оправдался за скандальный поцелуй на шоу "Игра". Во время одной из юмористических сцен он с другим участником программы поцеловался, что возмутило часть аудитории.
В социальных сетях Дорохов признался, что идея с поцелуем принадлежала не ему.

"Дорохов засосался с мужиком – слышали? Во-первых, не с мужиком, а с Александром Панекиным. Пусть он тоже хейта словит. Во-вторых, расскажу все, как было. Мы с "Камызяками" придумали номер — танец молодых. Панекин — жених, я — невеста. Платье, лейкопластырь. Не было фишки какой-то. И Александр Панекин говорит: "Давайте мы с Дороховым засосемся". Вы слышали? Я завязать уже хотел, это не я предложил. И все такие замерли и смотрят на меня. Все ждали, что скажет Дорохов", – признался Денис.

В юмористическом шоу принимали участие 12 команд комиков "старой" и "новой" школы. Они выясняли, кто из них достоин приза в 30 миллионов рублей. В ноябре ТНТ объявил о приостановке проекта из-за пандемии коронавируса.
Помимо сцены с поцелуем общественный резонанс вызвал выход обнаженного Дорохова к зрителям в одном из выпусков.
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