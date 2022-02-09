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Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, заявил Грызлов
Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, заявил Грызлов - РИА Новости, 09.02.2022
Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, заявил Грызлов
Киев отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в контактной группе, параллельно увеличивая численность войск в зоне конфликта, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:19
2022-02-09T21:36
в мире
донбасс
киев
луганск
ситуация в днр и лнр
борис грызлов
украина
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киев отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в контактной группе, параллельно увеличивая численность войск в зоне конфликта, заявил посол России в Белоруссии, полпред в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов в эфире телеканала "Россия 24"."На состоявшемся сегодня, 9 февраля 2022 года, заседании трехсторонней контактной группы позиция украинской делегации так и не изменилась. Киев упорно продолжает отказываться от ведения в контактной группе прямого диалога с представителями Донбасса и реагировать на их предложения. При этом Вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта", — сказал он.Грызлов добавил, что украинские власти уклоняются от обсуждения условий мирного завершения противостояния."Украинские переговорщики по-прежнему не представили никаких предложений по мирному политическому урегулированию конфликта и в очередной раз отказались реагировать в контактной группе на соответствующие предложения Донецка и Луганска. На них так и нет ни положительного, ни отрицательного ответа", — сказал он.Полпред подчеркнул, что Киев нарушает минские договоренности практически по всем пунктам."Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что Владимир Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны", — добавил Грызлов.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
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в мире, донбасс, киев, луганск, ситуация в днр и лнр, борис грызлов, украина
20:19 09.02.2022 (обновлено: 21:36 09.02.2022)
 
Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, заявил Грызлов

Посол в Белоруссии Грызлов: Киев отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса

© AFP 2022 / Will VassilopoulosУкраинский военнослужащий в Авдеевке, Донецкая область
Украинский военнослужащий в Авдеевке, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AFP 2022 / Will Vassilopoulos
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киев отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в контактной группе, параллельно увеличивая численность войск в зоне конфликта, заявил посол России в Белоруссии, полпред в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов в эфире телеканала "Россия 24".
"На состоявшемся сегодня, 9 февраля 2022 года, заседании трехсторонней контактной группы позиция украинской делегации так и не изменилась. Киев упорно продолжает отказываться от ведения в контактной группе прямого диалога с представителями Донбасса и реагировать на их предложения. При этом Вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта", — сказал он.
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Грызлов добавил, что украинские власти уклоняются от обсуждения условий мирного завершения противостояния.
"Украинские переговорщики по-прежнему не представили никаких предложений по мирному политическому урегулированию конфликта и в очередной раз отказались реагировать в контактной группе на соответствующие предложения Донецка и Луганска. На них так и нет ни положительного, ни отрицательного ответа", — сказал он.
Полпред подчеркнул, что Киев нарушает минские договоренности практически по всем пунктам.
"Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что Владимир Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны", — добавил Грызлов.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
Минские соглашения
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В миреДонбассКиевЛуганскСитуация в ДНР и ЛНРБорис ГрызловУкраина
 
 
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