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ДНР ответит, если ВСУ перейдут красные линии, заявил Басурин

ДНР ответит, если ВСУ перейдут красные линии, заявил Басурин - РИА Новости, 09.02.2022

ДНР ответит, если ВСУ перейдут красные линии, заявил Басурин

ДНР будет отвечать в случае перехода ВСУ через красные линии, сказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:43

2022-02-09T10:43

2022-02-09T12:25

в мире

ситуация в днр и лнр

днр

эдуард басурин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ДНР будет отвечать в случае перехода ВСУ через красные линии, сказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин."В первую очередь это массовая гибель гражданского населения. Это та линия, через которую нужно перешагивать и идти. И вторая — это если противник начинает движение в нашу сторону и пересекает линию соприкосновения", — объяснил он в эфире "России 24".Ситуация остается сложной, заявления Киева о том, что он хочет мира, а не войны, ложны, добавил Басурин.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, эдуард басурин