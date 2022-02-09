https://ria.ru/20220209/dolg-1771839432.html

В Молдавии заявили о готовности решить недоразумения по аудиту долга за газ

В Молдавии заявили о готовности решить недоразумения по аудиту долга за газ - РИА Новости, 09.02.2022

В Молдавии заявили о готовности решить недоразумения по аудиту долга за газ

Молдавия готова урегулировать недоразумения, которые возникли с "Газпромом" из-за вопроса проведения аудита долга "Молдовагаза", сообщил вице-премьер, министр... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:52

2022-02-09T11:52

2022-02-09T11:52

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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Молдавия готова урегулировать недоразумения, которые возникли с "Газпромом" из-за вопроса проведения аудита долга "Молдовагаза", сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.Во вторник "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с договоренностями от октября прошлого года - правительство Молдавии само выбирает аудитора, что не позволяет ожидать объективности. Также концерн сообщил, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" не состоялось из-за неявки представителей правительства Молдавии. Спыну ранее пояснял, что правительство Молдавии на основании закона об акционерных обществах разрешило независимую проверку долгов. Агентство госуслуг получило полномочия по отбору компании, которая будет проводить аудит."Информация была доведена до сведения мажоритарного акционера "Газпрома", который вопреки договоренностям в одностороннем порядке созвал заседание Наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга. В будущем я продолжу переговоры с "Газпромом", чтобы преодолеть любые недоразумения по этому поводу", - написал Спыну в своем Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220209/gaz-1771814204.html

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в мире, экономика, газпром, молдовагаз, молдавия, россия