https://ria.ru/20220209/dokhody-1771970047.html
Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году
Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году - РИА Новости, 09.02.2022
Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году
За 2021 год реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, выросли на 3,1%, свидетельствуют данные ведомства. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:00
2022-02-09T22:00
2022-02-09T23:30
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
доходы
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За 2021 год реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, выросли на 3,1%, свидетельствуют данные ведомства.Этот показатель учитывает доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию."Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 3,1%, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%", — отметили там.В публикации Росстата уточняется, что за первые три месяца они снизились на 3,9% (вместо прежней оценки спада на 3,7%), во втором квартале выросли на 6,8% (против 7,4%), в третьем — увеличились на 8,8% (а не на 8,1%, как указывалось ранее).Оценку глубины спада реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году также уточнили: до 2% с прежних 2,8%. Как пояснил Росстат, данные за 2020 год были уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов.Минэкономразвития в своем сентябрьском прогнозе ожидало, что рост реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года составит 3%.Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных, делая это ежеквартально. Ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В этот период рост реальных располагаемых доходов был зафиксирован в 2018 и 2019 годах – на 0,4% и 1% соответственно.Исходя их данных Росстата, основанных на прежней методологии расчета, последний раз в России реальные располагаемые доходы росли выше 3% в 2013 году (рост показателя тогда составил 4% в годовом выражении).
https://ria.ru/20220209/inflyatsiya-1771950593.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), доходы
22:00 09.02.2022 (обновлено: 23:30 09.02.2022)
Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году
Росстат: реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За 2021 год реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, выросли на 3,1%, свидетельствуют данные ведомства.
Этот показатель учитывает доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 3,1%, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%", — отметили там.
В публикации Росстата
уточняется, что за первые три месяца они снизились на 3,9% (вместо прежней оценки спада на 3,7%), во втором квартале выросли на 6,8% (против 7,4%), в третьем — увеличились на 8,8% (а не на 8,1%, как указывалось ранее).
Оценку глубины спада реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году также уточнили: до 2% с прежних 2,8%. Как пояснил Росстат, данные за 2020 год были уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов.
Минэкономразвития в своем сентябрьском прогнозе ожидало, что рост реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года составит 3%.
Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных, делая это ежеквартально. Ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В этот период рост реальных располагаемых доходов был зафиксирован в 2018 и 2019 годах – на 0,4% и 1% соответственно.
Исходя их данных Росстата, основанных на прежней методологии расчета, последний раз в России
реальные располагаемые доходы росли выше 3% в 2013 году (рост показателя тогда составил 4% в годовом выражении).