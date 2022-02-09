https://ria.ru/20220209/dokhody-1771970047.html

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году - РИА Новости, 09.02.2022

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1 процента в 2021 году

За 2021 год реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, выросли на 3,1%, свидетельствуют данные ведомства. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T22:00

2022-02-09T22:00

2022-02-09T23:30

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

доходы

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За 2021 год реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, выросли на 3,1%, свидетельствуют данные ведомства.Этот показатель учитывает доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию."Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 3,1%, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%", — отметили там.В публикации Росстата уточняется, что за первые три месяца они снизились на 3,9% (вместо прежней оценки спада на 3,7%), во втором квартале выросли на 6,8% (против 7,4%), в третьем — увеличились на 8,8% (а не на 8,1%, как указывалось ранее).Оценку глубины спада реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году также уточнили: до 2% с прежних 2,8%. Как пояснил Росстат, данные за 2020 год были уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов.Минэкономразвития в своем сентябрьском прогнозе ожидало, что рост реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года составит 3%.Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных, делая это ежеквартально. Ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В этот период рост реальных располагаемых доходов был зафиксирован в 2018 и 2019 годах – на 0,4% и 1% соответственно.Исходя их данных Росстата, основанных на прежней методологии расчета, последний раз в России реальные располагаемые доходы росли выше 3% в 2013 году (рост показателя тогда составил 4% в годовом выражении).

https://ria.ru/20220209/inflyatsiya-1771950593.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), доходы