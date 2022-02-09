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В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов - РИА Новости, 09.02.2022
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов
Украинские силовики подготовили и распространили в интернете постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию подразделений Народной милиции... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:39
2022-02-09T11:43
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики подготовили и распространили в интернете постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.Он пояснил, что на фоне подготовки украинских силовиков к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций."Так, в рамках информационной кампании Crushing sword ("Сокрушительный меч" - ред.) украинскими пропагандистами 74-го центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса", - сказал Басурин журналистам.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, эдуард басурин
11:39 09.02.2022 (обновлено: 11:43 09.02.2022)
 
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов

Замглавы управления НМ ДНР Басурин обвинил ВСУ в распространении постановочных материалов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики подготовили и распространили в интернете постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.
Он пояснил, что на фоне подготовки украинских силовиков к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций.
"Так, в рамках информационной кампании Crushing sword ("Сокрушительный меч" - ред.) украинскими пропагандистами 74-го центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса", - сказал Басурин журналистам.
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 05:17
На Украине раскрыли "план Б" Зеленского по Донбассу
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЭдуард Басурин
 
 
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