https://ria.ru/20220209/dnr-1771835457.html
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов - РИА Новости, 09.02.2022
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов
Украинские силовики подготовили и распространили в интернете постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию подразделений Народной милиции... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:39
2022-02-09T11:39
2022-02-09T11:43
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики подготовили и распространили в интернете постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.Он пояснил, что на фоне подготовки украинских силовиков к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций."Так, в рамках информационной кампании Crushing sword ("Сокрушительный меч" - ред.) украинскими пропагандистами 74-го центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса", - сказал Басурин журналистам.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, эдуард басурин
11:39 09.02.2022 (обновлено: 11:43 09.02.2022)
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов
Замглавы управления НМ ДНР Басурин обвинил ВСУ в распространении постановочных материалов