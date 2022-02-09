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Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный - РИА Новости, 09.02.2022
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный
Флаг белорусской общины возле мэрии украинского Днепра заменили с красно-зеленого с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:00
2022-02-09T18:01
в мире
грузия
армения
азербайджан
украина
белоруссия
днепр (город)
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Флаг белорусской общины возле мэрии украинского Днепра заменили с красно-зеленого с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил в среду мэр города Борис Филатов.По его словам, флаг Белоруссии появился возле мэрии в 2019 году - так же, как и флаги Азербайджана, Белоруссии, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар. Тогда в городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект "Аллеи многонационального города"."Флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый", - написал мэр в Facebook. По его словам, он появился после "манипулятивных заявлений и угроз", якобы прозвучавших со стороны белорусского лидера.Он отметил, что это была идея не местных властей, а граждан. "Днепр расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу символа ее национального движения со столетней историей", - добавил мэр.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией.
https://rsport.ria.ru/20210525/flag-1733813048.html
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в мире, грузия, армения, азербайджан, украина, белоруссия, днепр (город)
18:00 09.02.2022 (обновлено: 18:01 09.02.2022)
 
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный

Возле мэрии украинского Днепра флаг Белоруссии заменили на оппозиционный бело-красно-белый

© Фото : Борис Філатов/TelegramФлаги перед зданием городского совета Днепра
Флаги перед зданием городского совета Днепра - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Борис Філатов/Telegram
Флаги перед зданием городского совета Днепра
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Флаг белорусской общины возле мэрии украинского Днепра заменили с красно-зеленого с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил в среду мэр города Борис Филатов.
По его словам, флаг Белоруссии появился возле мэрии в 2019 году - так же, как и флаги Азербайджана, Белоруссии, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар. Тогда в городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект "Аллеи многонационального города".
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"Флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый", - написал мэр в Facebook. По его словам, он появился после "манипулятивных заявлений и угроз", якобы прозвучавших со стороны белорусского лидера.
Он отметил, что это была идея не местных властей, а граждан. "Днепр расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу символа ее национального движения со столетней историей", - добавил мэр.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией.
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