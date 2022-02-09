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Германия готова к любому формату диалога с Россией, заявил Шольц
Германия готова к любому формату диалога с Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 09.02.2022
Германия готова к любому формату диалога с Россией, заявил Шольц
Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах ради политического урегулирования, заявил на совместном брифинге в Берлине с... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:52
2022-02-09T17:06
олаф шольц
в мире
германия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах ради политического урегулирования, заявил на совместном брифинге в Берлине с датской коллегой канцлер ФРГ Олаф Шольц."Обсудили важные вопросы... прежде всего кризис вокруг Украины и дальнейшие отношения с Россией... Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая... обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах... ради достижения политического решения", - сказал Шольц, пригрозив "тяжелыми последствиями" в случае возможной эскалации на Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220209/melnik-1771794012.html
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олаф шольц, в мире, германия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:52 09.02.2022 (обновлено: 17:06 09.02.2022)
 
Германия готова к любому формату диалога с Россией, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: Берлин готов к любому формату диалога с Москвой ради урегулирования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах ради политического урегулирования, заявил на совместном брифинге в Берлине с датской коллегой канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Обсудили важные вопросы... прежде всего кризис вокруг Украины и дальнейшие отношения с Россией... Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая... обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах... ради достижения политического решения", - сказал Шольц, пригрозив "тяжелыми последствиями" в случае возможной эскалации на Украине.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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