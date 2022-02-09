https://ria.ru/20220209/delo-1771887370.html

СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском

СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском - РИА Новости, 09.02.2022

СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском

Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в больнице в поселке Краснообск, сообщается в среду на сайте СК... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:59

2022-02-09T14:59

2022-02-09T19:13

новосибирская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в больнице в поселке Краснообск, сообщается в среду на сайте СК России.В Следственном комитете пояснили, что СУ СК России по Новосибирской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")."По данным следствия, в период с 2020-го по 2021 год в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница" проходили лечение малолетние потерпевшие. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, наступила смерть четырех из них", — говорится в сообщении.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления."Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220209/vatrushka-1771880309.html

новосибирская область

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новосибирская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин