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СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском
СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском - РИА Новости, 09.02.2022
СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском
Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в больнице в поселке Краснообск, сообщается в среду на сайте СК... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:59
2022-02-09T19:13
новосибирская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в больнице в поселке Краснообск, сообщается в среду на сайте СК России.В Следственном комитете пояснили, что СУ СК России по Новосибирской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")."По данным следствия, в период с 2020-го по 2021 год в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница" проходили лечение малолетние потерпевшие. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, наступила смерть четырех из них", — говорится в сообщении.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления."Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — отметили в ведомстве.
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новосибирская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
14:59 09.02.2022 (обновлено: 19:13 09.02.2022)
 
СК проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском

Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в больнице в поселке Краснообск, сообщается в среду на сайте СК России.
В Следственном комитете пояснили, что СУ СК России по Новосибирской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
"По данным следствия, в период с 2020-го по 2021 год в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница" проходили лечение малолетние потерпевшие. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, наступила смерть четырех из них", — говорится в сообщении.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
"Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — отметили в ведомстве.
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