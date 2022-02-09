https://ria.ru/20220209/davlenie-1771787432.html

В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию

В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию - РИА Новости, 09.02.2022

В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию

Правительство США оказывало давление на президента Бразилии Жаира Болсонару для отмены его визита в Россию, запланированного на следующую неделю, подтвердил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T00:19

2022-02-09T00:19

2022-02-09T07:34

в мире

россия

бразилия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 фев - РИА Новости. Правительство США оказывало давление на президента Бразилии Жаира Болсонару для отмены его визита в Россию, запланированного на следующую неделю, подтвердил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.Ранее бразильское издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты добиваются отмены поездки Болсонару в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.Вице-президент отметил, что, принимая у себя бразильского лидера, российский президент "сможет продемонстрировать, что он не изолирован", и добавил, что "в этой борьбе правы все"."Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа", - сказал Моурау.Бразильский политик отказался комментировать намерения России не допустить членства Украины в НАТО, подчеркнув необходимость найти мирное решение кризиса в регионе."Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией", - заявил вице-президент Моурау.Официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля; после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Ранее он заявлял, что не намерен поднимать на переговорах с российским коллегой вопрос об Украине.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения.

https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html

https://ria.ru/20220202/ushakov-1770700853.html

россия

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бразилия, сша