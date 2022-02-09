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В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию
В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию - РИА Новости, 09.02.2022
В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию
Правительство США оказывало давление на президента Бразилии Жаира Болсонару для отмены его визита в Россию, запланированного на следующую неделю, подтвердил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T00:19
2022-02-09T07:34
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 фев - РИА Новости. Правительство США оказывало давление на президента Бразилии Жаира Болсонару для отмены его визита в Россию, запланированного на следующую неделю, подтвердил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.Ранее бразильское издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты добиваются отмены поездки Болсонару в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.Вице-президент отметил, что, принимая у себя бразильского лидера, российский президент "сможет продемонстрировать, что он не изолирован", и добавил, что "в этой борьбе правы все"."Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа", - сказал Моурау.Бразильский политик отказался комментировать намерения России не допустить членства Украины в НАТО, подчеркнув необходимость найти мирное решение кризиса в регионе."Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией", - заявил вице-президент Моурау.Официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля; после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Ранее он заявлял, что не намерен поднимать на переговорах с российским коллегой вопрос об Украине.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения.
https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html
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в мире, россия, бразилия, сша
00:19 09.02.2022 (обновлено: 07:34 09.02.2022)
 
В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию

Вице-президент Бразилии Моурау подтвердил давление США перед визитом Болсонару в Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Бразилии Жаир Болсонару
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 фев - РИА Новости. Правительство США оказывало давление на президента Бразилии Жаира Болсонару для отмены его визита в Россию, запланированного на следующую неделю, подтвердил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.
Ранее бразильское издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты добиваются отмены поездки Болсонару в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.

"США всегда применяют свое влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора (госсекретаря США Энтони) Блинкена с министром иностранных дел (Бразилии - ред.) Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта", — сказал Моурау в интервью газете Valor Economico.

Вице-президент отметил, что, принимая у себя бразильского лидера, российский президент "сможет продемонстрировать, что он не изолирован", и добавил, что "в этой борьбе правы все".
"Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа", - сказал Моурау.
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"Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией", - заявил вице-президент Моурау.
Официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля; после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Ранее он заявлял, что не намерен поднимать на переговорах с российским коллегой вопрос об Украине.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения.
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