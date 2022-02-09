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СМИ: ПВО Cирии отражает атаку в небе над Дамаском
СМИ: ПВО Cирии отражает атаку в небе над Дамаском - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: ПВО Cирии отражает атаку в небе над Дамаском
Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:11
2022-02-09T02:11
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БЕЙРУТ, 9 фев - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в сирийской столице были слышны сильные взрывы.Кто именно нанес удар, не уточняется, но, как правило, за этим стоят израильские военные, которые объясняют свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.
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в мире, сирия
02:11 09.02.2022 (обновлено: 02:51 09.02.2022)
СМИ: ПВО Cирии отражает атаку в небе над Дамаском
SANA: ПВО Cирии отражает воздушную атаку над Дамаском
БЕЙРУТ, 9 фев - РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском, сообщает
сирийское государственное агентство САНА.
"Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском", - говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости передает, что в сирийской столице были слышны сильные взрывы.
Кто именно нанес удар, не уточняется, но, как правило, за этим стоят израильские военные, которые объясняют свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск
неоднократно обращался в Совбез ООН
с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.