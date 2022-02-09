https://ria.ru/20220209/covid-19-1771926935.html

Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19

Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022

Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19

Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19, заявил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:46

2022-02-09T17:46

2022-02-09T17:47

распространение коронавируса

в мире

оон

антониу гутерреш

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в среду на открытии мероприятия по сбору средств для программы ACT-Accelerator, которая обеспечивает доступ к лечению от коронавируса для стран с низким и средним уровнем дохода."Неравенство в распределении вакцин является самой большой моральной ошибкой нашего времени. Но хорошая новость заключается в том, что недавний прогресс показывает, что мы можем достичь желаемого, если объединим ресурсы", - сказал он.По словам генсека ООН, объединение усилий всех стран и финансирование программы ACT-Accelerator более богатыми странами поможет победить пандемию COVID-19 уже в нынешнем году. "Мы можем уже в этом году увидеть завершение пандемии. Мы можем вернуть экономику на пусть восстановления и спасти цели устойчивого развития, но мы должны действовать сейчас", - добавил он.В среду Всемирная организация здравоохранения опубликовала призыв к богатым странам выделить дополнительно 16 миллиардов долларов на работу программы ACT-Accelerator, которая объединяет ведущие агентства, обеспечивающие страны с низким и средним уровнем дохода тестами, медикаментами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты от COVID-19.Получение финансирования в размере 16 миллиардов долларов позволит ACT-Accelerator создать пул вакцин в количестве 600 миллионов доз, закупить 700 миллионов тестов, а также лекарств от коронавируса для 120 миллионов пациентов, предоставить для 1,7 миллиона медицинских работников индивидуальные средства защиты, а также покрыть дополнительные расходы по достижению цели вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.

https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770843442.html

https://ria.ru/20220129/pandemiya-1770087559.html

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в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19