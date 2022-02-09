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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/covid-19-1771926935.html
Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19
Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19
Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:46
2022-02-09T17:47
распространение коронавируса
в мире
оон
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в среду на открытии мероприятия по сбору средств для программы ACT-Accelerator, которая обеспечивает доступ к лечению от коронавируса для стран с низким и средним уровнем дохода."Неравенство в распределении вакцин является самой большой моральной ошибкой нашего времени. Но хорошая новость заключается в том, что недавний прогресс показывает, что мы можем достичь желаемого, если объединим ресурсы", - сказал он.По словам генсека ООН, объединение усилий всех стран и финансирование программы ACT-Accelerator более богатыми странами поможет победить пандемию COVID-19 уже в нынешнем году. "Мы можем уже в этом году увидеть завершение пандемии. Мы можем вернуть экономику на пусть восстановления и спасти цели устойчивого развития, но мы должны действовать сейчас", - добавил он.В среду Всемирная организация здравоохранения опубликовала призыв к богатым странам выделить дополнительно 16 миллиардов долларов на работу программы ACT-Accelerator, которая объединяет ведущие агентства, обеспечивающие страны с низким и средним уровнем дохода тестами, медикаментами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты от COVID-19.Получение финансирования в размере 16 миллиардов долларов позволит ACT-Accelerator создать пул вакцин в количестве 600 миллионов доз, закупить 700 миллионов тестов, а также лекарств от коронавируса для 120 миллионов пациентов, предоставить для 1,7 миллиона медицинских работников индивидуальные средства защиты, а также покрыть дополнительные расходы по достижению цели вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.
https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770843442.html
https://ria.ru/20220129/pandemiya-1770087559.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
17:46 09.02.2022 (обновлено: 17:47 09.02.2022)
 
Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19

Генсек ООН Гутерреш: объединив усилия по вакцинам, мир покончит с пандемией COVID-19

© Sputnik / Представительство Россотрудничества в Армении / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии вакцины Sputnik V от коронавируса в аэропорту Еревана
Разгрузка первой партии вакцины Sputnik V от коронавируса в аэропорту Еревана - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Представительство Россотрудничества в Армении
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Разгрузка первой партии вакцины Sputnik V от коронавируса в аэропорту Еревана
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в среду на открытии мероприятия по сбору средств для программы ACT-Accelerator, которая обеспечивает доступ к лечению от коронавируса для стран с низким и средним уровнем дохода.
"Неравенство в распределении вакцин является самой большой моральной ошибкой нашего времени. Но хорошая новость заключается в том, что недавний прогресс показывает, что мы можем достичь желаемого, если объединим ресурсы", - сказал он.
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По словам генсека ООН, объединение усилий всех стран и финансирование программы ACT-Accelerator более богатыми странами поможет победить пандемию COVID-19 уже в нынешнем году. "Мы можем уже в этом году увидеть завершение пандемии. Мы можем вернуть экономику на пусть восстановления и спасти цели устойчивого развития, но мы должны действовать сейчас", - добавил он.
В среду Всемирная организация здравоохранения опубликовала призыв к богатым странам выделить дополнительно 16 миллиардов долларов на работу программы ACT-Accelerator, которая объединяет ведущие агентства, обеспечивающие страны с низким и средним уровнем дохода тестами, медикаментами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты от COVID-19.
Получение финансирования в размере 16 миллиардов долларов позволит ACT-Accelerator создать пул вакцин в количестве 600 миллионов доз, закупить 700 миллионов тестов, а также лекарств от коронавируса для 120 миллионов пациентов, предоставить для 1,7 миллиона медицинских работников индивидуальные средства защиты, а также покрыть дополнительные расходы по достижению цели вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.
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