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СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля
СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля
Президент Бразилии Жаир Болсонару прибудет в Москву 15 февраля, на следующий день у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:36
2022-02-09T09:38
вячеслав володин
москва
россия
бразилия
мид бразилии
госдума рф
в мире
жаир болсонару
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару прибудет в Москву 15 февраля, на следующий день у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает бразильский портал Globo.Ранее МИД Бразилии сообщил, что официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля, после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Бразильский лидер заявлял перед поездкой, что не намерен поднимать вопрос об Украине на переговорах с российским коллегой."Ожидается, что Болсонару прибудет в российскую столицу во вторник, 15 февраля, во второй половине дня ... встреча (с Путиным) запланирована на утро 16 февраля, после чего состоится обед в здании правительства РФ", - пишет издание.Как отмечается, повестка дня в Москве будет ограничена одним днем. После встречи с Путиным Болсонару встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а затем примет участие во встрече с российскими и бразильским бизнесменами из областей агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа.По данным издания, бразильская делегация будет немногочисленной. Планируется, что вместе с Болсонару в Москву полетят бразильские министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции и министр сельского хозяйства.
https://ria.ru/20220209/davlenie-1771787432.html
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вячеслав володин, москва, россия, бразилия, мид бразилии, госдума рф, в мире, жаир болсонару, владимир путин
09:36 09.02.2022 (обновлено: 09:38 09.02.2022)
 
СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля

Globo: президент Бразилии Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару прибудет в Москву 15 февраля, на следующий день у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает бразильский портал Globo.
Ранее МИД Бразилии сообщил, что официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля, после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Бразильский лидер заявлял перед поездкой, что не намерен поднимать вопрос об Украине на переговорах с российским коллегой.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
00:19
В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию
"Ожидается, что Болсонару прибудет в российскую столицу во вторник, 15 февраля, во второй половине дня ... встреча (с Путиным) запланирована на утро 16 февраля, после чего состоится обед в здании правительства РФ", - пишет издание.
Как отмечается, повестка дня в Москве будет ограничена одним днем. После встречи с Путиным Болсонару встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а затем примет участие во встрече с российскими и бразильским бизнесменами из областей агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа.
По данным издания, бразильская делегация будет немногочисленной. Планируется, что вместе с Болсонару в Москву полетят бразильские министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции и министр сельского хозяйства.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 13:06
В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией
 
Вячеслав ВолодинМоскваРоссияБразилияМИД БразилииГосдума РФВ миреЖаир БолсонаруВладимир Путин
 
 
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