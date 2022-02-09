https://ria.ru/20220209/bolsonaru-1771812727.html

СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля

СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля - РИА Новости, 09.02.2022

СМИ: Болсонару планирует встретиться с Путиным 16 февраля

Президент Бразилии Жаир Болсонару прибудет в Москву 15 февраля, на следующий день у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:36

2022-02-09T09:36

2022-02-09T09:38

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару прибудет в Москву 15 февраля, на следующий день у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает бразильский портал Globo.Ранее МИД Бразилии сообщил, что официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля, после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Бразильский лидер заявлял перед поездкой, что не намерен поднимать вопрос об Украине на переговорах с российским коллегой."Ожидается, что Болсонару прибудет в российскую столицу во вторник, 15 февраля, во второй половине дня ... встреча (с Путиным) запланирована на утро 16 февраля, после чего состоится обед в здании правительства РФ", - пишет издание.Как отмечается, повестка дня в Москве будет ограничена одним днем. После встречи с Путиным Болсонару встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а затем примет участие во встрече с российскими и бразильским бизнесменами из областей агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа.По данным издания, бразильская делегация будет немногочисленной. Планируется, что вместе с Болсонару в Москву полетят бразильские министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции и министр сельского хозяйства.

https://ria.ru/20220209/davlenie-1771787432.html

https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html

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вячеслав володин, москва, россия, бразилия, мид бразилии, госдума рф, в мире, жаир болсонару, владимир путин