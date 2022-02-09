https://ria.ru/20220209/bolgary-1771916980.html

Болгары дали украинцам несколько советов

Болгары дали украинцам совет - РИА Новости, 09.02.2022

Болгары дали украинцам несколько советов

Читатели болгарской газеты "Факты" возложили на Украину и США ответственность за напряженность в отношениях с Россией и дали несколько советов киевским властям. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:56

2022-02-09T16:56

2022-02-09T17:19

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" возложили на Украину и США ответственность за напряженность в отношениях с Россией и дали несколько советов киевским властям.Издание провело опрос относительно дальнейшего развития украинского кризиса. Оказалось, что только 15% читателей верят в возможность войны между Россией и Украиной. Комментаторы высказали мнения о причинах напряженности."США делают все возможное, чтобы конфликт был. Российские войска расположены на своей территории и пока никому не угрожают, Украину же напичкали оружием", — написал ще видим.Он посоветовал украинцам "успокоиться", принять нейтралитет и вместо закупок оружия потратить деньги на защиту окружающей среды."Из-за тупых украинцев у нас забрали "Южный поток", — заявил Дедо ви.Он пояснил, что Болгария лишилась сотен миллионов долларов за транзит российского газа, и признался, что ему наплевать на Украину."Ковбои их соблазнят и бросят, как и всех своих бывших друзей", — добавил комментатор.Въпросите считает, что Россия будет стоять на своем, но не нападет на соседнюю страну."Путин не нападет, но и не отступит, пока не получит гарантий, что интриган США не установит ракеты на Украине", — уточнил он.Big возложил на Киев ответственность за дальнейшее развитие ситуации."Все останутся на своих позициях, натовцы будут лаять на Россию", — уверен Къде е.При этом читатель напомнил, что Москва никогда не развязывала войн, и заявил, что ничего не поменяется на этот раз.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, болгария, россия, украина, сша, нато, южный поток