https://ria.ru/20220209/boeviki-1771970300.html

Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*

Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ* - РИА Новости, 09.02.2022

Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*

В Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ*, заявил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T22:12

2022-02-09T22:12

2022-02-09T23:06

война в сирии

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канада

евросоюз

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ*, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья", — сказал Журавлев.Он добавил, что бывшие боевики, используя поддельные паспорта, выезжают из Сирии в США, Канаду и страны Евросоюза.Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов из ИГ* в этом сирийском регионе. По его словам, единственный путь к окончательной победе над экстремизмом в стране — это вывод всех контингентов, которые находятся там без приглашения сирийского правительства.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220203/grazhdanskie-1770978003.html

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в мире, сша, канада, евросоюз, исламское государство