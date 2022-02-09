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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220209/boeviki-1771970300.html
Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*
Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ* - РИА Новости, 09.02.2022
Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*
В Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ*, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:12
2022-02-09T23:06
война в сирии
в мире
сша
канада
евросоюз
исламское государство
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ*, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья", — сказал Журавлев.Он добавил, что бывшие боевики, используя поддельные паспорта, выезжают из Сирии в США, Канаду и страны Евросоюза.Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов из ИГ* в этом сирийском регионе. По его словам, единственный путь к окончательной победе над экстремизмом в стране — это вывод всех контингентов, которые находятся там без приглашения сирийского правительства.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, канада, евросоюз, исламское государство
22:12 09.02.2022 (обновлено: 23:06 09.02.2022)
 
Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*

ЦПВС: поступили данные о выезде из САР амнистированных при поддержке США экс-боевиков ИГ*

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Министерства обороны России
Флаг на здании Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Министерства обороны России
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ*, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья", — сказал Журавлев.
Он добавил, что бывшие боевики, используя поддельные паспорта, выезжают из Сирии в США, Канаду и страны Евросоюза.
Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов из ИГ* в этом сирийском регионе. По его словам, единственный путь к окончательной победе над экстремизмом в стране — это вывод всех контингентов, которые находятся там без приглашения сирийского правительства.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Война в СирииВ миреСШАКанадаЕвросоюзИсламское государство
 
 
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