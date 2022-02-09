https://ria.ru/20220209/bkl-1771805206.html

В Москве благоустроят территории возле семи станций БКЛ

В Москве благоустроят территории возле семи станций БКЛ - РИА Новости, 09.02.2022

В Москве благоустроят территории возле семи станций БКЛ

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут работы по благоустройству возле семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юге и РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T07:09

2022-02-09T07:09

2022-02-09T08:38

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

московский метрополитен

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут работы по благоустройству возле семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юге и юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, работы пройдут около станций "Варшавская", "Каширская", "Каховская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики"."В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так называемых "народных троп" обустроим удобные пешеходные дорожки. Заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части там, где необходимо, разместим наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. Предусмотрена замена старых остановок и размещение новых в связи с корректировкой маршрутной сети. Для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы."Хорошее освещение - необходимое условие безопасности и комфорта, поэтому на прилегающих к станциям территориях установят в общей сложности более 1,5 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для отдыха во время прогулок и по дороге к метро появятся удобные лавочки различных модификаций", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил, что в районе станций предусмотрено устройство газонов, общая площадь которых превысит 190 тысяч квадратных метров. Запланирована высадка порядка 600 взрослых деревьев и более 13,5 тысяч кустарников."В рамках благоустройства территорий будут созданы комфортные общественные пространства, например, возле станции "Варшавская" на Чонгарском бульваре сделаем пешеходную зону, около метро "Каширская" обновим скверы. У кинотеатра "Тула" вблизи станции "Печатники" по просьбе горожан оборудуем скейт-парк", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20220207/dorogi-1771405348.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московский метрополитен