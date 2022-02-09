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Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков
Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2022
Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков
США должны включиться в осмысленный диалог с Россией по вопросам безопасности, Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе, в то время как западные... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:18
2022-02-09T12:18
2022-02-09T12:38
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США должны включиться в осмысленный диалог с Россией по вопросам безопасности, Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе, в то время как западные страны в последнее время используют "мегафонную дипломатию", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы считаем, что прежде всего США должны включиться в глубокий, осмысленный диалог на эту тему. Они должны, если они серьезно озабочены этой ситуацией, вести этот диалог за закрытыми дверями. В последнее время слишком много публичности, мегафонной дипломатии с Запада", - сказал Рябков журналистам."Мы этим никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор - за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", - добавил замминистра.Он подчеркнул, что Москва продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности.Он отметил, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, вы видите, что, по сути дела, каждый день важнейшие переговоры"."По другим каналам продолжаем соответствующее общение", - добавил Рябков.
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сша, россия, в мире, москва, нато, сергей рябков
12:18 09.02.2022 (обновлено: 12:38 09.02.2022)
Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия настроена на тихую работу с США по гарантиям безопасности
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США должны включиться в осмысленный диалог с Россией по вопросам безопасности, Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе, в то время как западные страны в последнее время используют "мегафонную дипломатию", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что прежде всего США
должны включиться в глубокий, осмысленный диалог на эту тему. Они должны, если они серьезно озабочены этой ситуацией, вести этот диалог за закрытыми дверями. В последнее время слишком много публичности, мегафонной дипломатии с Запада", - сказал Рябков
журналистам.
"Мы этим никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор - за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", - добавил замминистра.
Он подчеркнул, что Москва
продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО
соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности.
"Президент примет решение. Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно", - сказал Рябков.
Он отметил, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, вы видите, что, по сути дела, каждый день важнейшие переговоры".
"По другим каналам продолжаем соответствующее общение", - добавил Рябков.