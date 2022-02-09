https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771848811.html

Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков

Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2022

Россия настроена на тихую работу по гарантиям безопасности, заявил Рябков

США должны включиться в осмысленный диалог с Россией по вопросам безопасности, Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе, в то время как западные... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:18

2022-02-09T12:18

2022-02-09T12:38

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россия

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сергей рябков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США должны включиться в осмысленный диалог с Россией по вопросам безопасности, Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе, в то время как западные страны в последнее время используют "мегафонную дипломатию", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы считаем, что прежде всего США должны включиться в глубокий, осмысленный диалог на эту тему. Они должны, если они серьезно озабочены этой ситуацией, вести этот диалог за закрытыми дверями. В последнее время слишком много публичности, мегафонной дипломатии с Запада", - сказал Рябков журналистам."Мы этим никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор - за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", - добавил замминистра.Он подчеркнул, что Москва продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности.Он отметил, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, вы видите, что, по сути дела, каждый день важнейшие переговоры"."По другим каналам продолжаем соответствующее общение", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771847567.html

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сша

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сша, россия, в мире, москва, нато, сергей рябков