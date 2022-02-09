https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771797184.html

Посольство России приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности

Посольство России приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности - РИА Новости, 09.02.2022

Посольство России приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности

Посольство РФ в США заявило, что приветствует желание Вашингтона обсуждать принцип неделимой безопасности, однако американские коллеги интерпретируют концепцию... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T05:53

2022-02-09T05:53

2022-02-09T06:05

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что приветствует желание Вашингтона обсуждать принцип неделимой безопасности, однако американские коллеги интерпретируют концепцию однобоко.Ранее первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков.Согласно заявлению, США фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, но при этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств."Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220209/strategiya-1771792890.html

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в мире, сша, россия, нато