19:40 09.02.2022 (обновлено: 19:54 09.02.2022)
Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: сбитый на Донбассе беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты
© Фото : Народная милиция ЛНРБеспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе
© Фото : Народная милиция ЛНР
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Беспилотник украинских силовиков, перехваченный во вторник на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вел съемку гражданской инфраструктуры, артудар привел бы к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"После изучения видео, восстановленного с БПЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска. Нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам гражданского населения и подрыву экономической безопасности республики", - заявил представитель пресс-службы.
Видео с беспилотника опубликовано на информационных ресурсах Народной милиции республики.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.