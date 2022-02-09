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Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР
Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.02.2022
Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР
Беспилотник украинских силовиков, перехваченный во вторник на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вел съемку гражданской... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:40
2022-02-09T19:54
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
донбасс
украина
вооруженные силы украины
первомайск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Беспилотник украинских силовиков, перехваченный во вторник на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вел съемку гражданской инфраструктуры, артудар привел бы к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."После изучения видео, восстановленного с БПЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска. Нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам гражданского населения и подрыву экономической безопасности республики", - заявил представитель пресс-службы.Видео с беспилотника опубликовано на информационных ресурсах Народной милиции республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html
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донбасс
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луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, украина, вооруженные силы украины, первомайск, луганская народная республика
19:40 09.02.2022 (обновлено: 19:54 09.02.2022)
 
Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: сбитый на Донбассе беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты

© Фото : Народная милиция ЛНРБеспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе
Беспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Народная милиция ЛНР
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Беспилотник украинских силовиков, перехваченный во вторник на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вел съемку гражданской инфраструктуры, артудар привел бы к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"После изучения видео, восстановленного с БПЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска. Нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам гражданского населения и подрыву экономической безопасности республики", - заявил представитель пресс-службы.
Видео с беспилотника опубликовано на информационных ресурсах Народной милиции республики.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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