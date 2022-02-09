https://ria.ru/20220209/bespilotnik-1771951905.html

Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР

Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.02.2022

Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР

Беспилотник украинских силовиков, перехваченный во вторник на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вел съемку гражданской... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:40

2022-02-09T19:40

2022-02-09T19:54

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первомайск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Беспилотник украинских силовиков, перехваченный во вторник на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вел съемку гражданской инфраструктуры, артудар привел бы к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."После изучения видео, восстановленного с БПЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска. Нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам гражданского населения и подрыву экономической безопасности республики", - заявил представитель пресс-службы.Видео с беспилотника опубликовано на информационных ресурсах Народной милиции республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html

https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771895229.html

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украина

первомайск

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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, украина, вооруженные силы украины, первомайск, луганская народная республика