https://ria.ru/20220209/belyaev-1771749837.html

Игорь Беляев: к недрам Алжира проявляют интерес нефтегазовые компании РФ

Игорь Беляев: к недрам Алжира проявляют интерес нефтегазовые компании РФ - РИА Новости, 09.02.2022

Игорь Беляев: к недрам Алжира проявляют интерес нефтегазовые компании РФ

Когда ожидать с визитом в Москве президента Алжира, какую продукцию Алжиру могут предложить российские производители, будет ли там производиться российская... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:00

2022-02-09T14:00

2022-02-09T14:00

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алжир (республика)

россия

рамтан ламамра

абдельмаджид теббун

владимир путин

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Когда ожидать с визитом в Москве президента Алжира, какую продукцию Алжиру могут предложить российские производители, будет ли там производиться российская вакцина от коронавируса, каковы перспективы туризма в этой арабской стране – обо всем этом посол РФ в Алжире Игорь Беляев рассказал корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову в эксклюзивном интервью, приуроченном ко Дню дипломата.– Как вы оцениваете уровень политического диалога между Россией и Алжиром? Какие взаимные визиты высокопоставленных лиц двух стран запланированы на текущий год? В частности, ранее речь шла о возможном визите президента Абдельмаджида Теббуна в РФ после окончания пандемии, когда состоится визит?– Россию и Алжир связывают поистине стратегические узы дружбы и сотрудничества в различных областях, которые прошли испытание временем.Между нашими странами развивается активный политический диалог, налажены взаимовыгодные торгово-экономические, гуманитарные и культурные связи. Тесно взаимодействуем на международной арене.В ходе первой встречи на полях международной конференции по Ливии в Берлине в январе 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин передал президенту АНДР Абдельмаджиду Теббуну приглашение посетить Россию с визитом. Разразившаяся вскоре пандемия коронавируса заморозила многие важные международные мероприятия, включая двусторонние визиты.Естественно, переданное приглашение остается в силе. После улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки стороны согласуют возможные даты визита по дипломатическим каналам.– Сколько туристов из РФ посетили Алжир за 2021 год? Каковы ваши прогнозы относительно текущего года с учетом сложной эпидемиологической ситуации в Алжире и заявлений президента страны о возможном сокращении авиасообщения в связи со штаммом "омикрон"?– Как вы знаете, в 2021 году в Алжире, как и во многих странах мира, около шести месяцев действовали жесткие ограничения на въезд иностранцев, что, естественно, сказалось на посещаемости АНДР и российскими туристами, которая, к сожалению, остается невысокой.Тем не менее интерес к этой стране у россиян есть. В октябре 2021 года группа из 30 российских туристов – по большей части блогеров – в рамках программы министерства туризма Алжира по продвижению "южного" туристического направления посетила с недельным туром провинции Джанет и Таманрассет.Надеемся, что предпринимаемые алжирскими властями шаги по развитию туристического сектора будут способствовать знакомству все большего числа россиян с прекрасной и разнообразной природой Алжира, его многовековой историей и самобытной культурой.– Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество РФ с Алжиром на данный момент, сильно ли снизился торговый оборот за 2020-2021 годы? Повлияли ли на это другие факторы, помимо пандемии? Каковы основные препятствия на пути увеличения товарооборота?– Алжир традиционно является вторым после Египта по объему торговли российским партнером в Африке. Товарооборот в 2020-2021 годах составлял около трех миллиардов долларов ежегодно, что примерно на 15% ниже показателя допандемийного 2019 года. При этом более 99% товарооборота составляет российский экспорт в Алжир, тогда как импорт из Алжира незначителен.Для поддержания и наращивания российского экспорта в Алжир существует ряд объективных препятствий. Среди них – отсутствие прямых логистических маршрутов, что усложняет транспортировку товаров и увеличивает ее сроки; мешают торговле высокие таможенные пошлины, резкий рост транспортных расходов; присутствует определенная сложность в авансировании поставок в Алжир.– Какая продукция российских производителей вызывает наибольший интерес со стороны алжирских компаний? В частности, имеется ли интерес к самолетам МС-21, к железнодорожной продукции и инфраструктуре?– До пандемии для алжирской стороны были организованы презентации самолета МС-21, проводились переговоры, но продолжения эта работа пока не получила. Вместе с тем надеемся, что в рамках планируемой программы обновления авиапарка национального авиаперевозчика – компании "Air Algerie", – предполагающую замену в ближайшие несколько лет примерно 30 лайнеров типа Боинг 737 различных модификаций и А-330 на новые, алжирская сторона обратит внимание на российское предложение, которое отличается рядом конкурентных преимуществ.Алжирским железным дорогам в среднесрочной перспективе может потребоваться несколько сотен новых вагонов, главным образом грузовых. Это связано с началом реализации ряда проектов в горнорудной отрасли.Рассчитываем, что российские производители проявят заинтересованность к поставкам своей продукции в Алжир и будут принимать участие в алжирских тендерах.Отрадно, что несмотря на незначительное снижение товарооборота в последние два года, российский экспорт в Алжир постепенно диверсифицируется – так, в 2021 году появилось несколько новых многообещающих направлений сотрудничества. Алжир смягчил свои требования к закупаемой из-за границы пшенице, что позволило российским поставщикам значительно нарастить поставки: по итогам года было поставлено около 360 тысяч тонн пшеницы из России на сумму более 100 миллионов долларов США, тогда как ранее из России поставлялось не более 10-15 тысяч тонн в год. Рассчитываем, что тренд на наращивание поставок в Алжир пшеницы и других видов зерновых сохранится и в ближайшие годы.Развивается сотрудничество в фармацевтической сфере – Алжир стал первой страной в Африке, зарегистрировавшей и получившей вакцину "Спутник V", что позволило властям оперативно и в обещанные сроки запустить кампанию вакцинации. Помимо "Спутника" в Алжире в прошлом году был зарегистрирован еще один российский лекарственный препарат – для лечения рака, поданы документы на тендер, объявленный алжирской госкомпанией "РСН". Планируется регистрация других препаратов с целью их дальнейшей поставки на алжирский рынок.Активную работу по развитию торгово-экономических связей двух стран проводит Торговое представительство России в Алжире. Помимо указанных проектов другими важными направлениями его работы являются развитие сотрудничества в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, электроэнергетике, продвижение на алжирский рынок продукции для сельского хозяйства (удобрения, пестициды), широкой номенклатуры металлопродукции, продовольственных товаров, а также решение многих важных вопросов двусторонней торгово-экономической повестки.Рассчитываем, что по мере выхода из пандемии российские компании будут более активно принимать участие в алжирских выставках, в первую очередь, NAPEC (нефтегазовая отрасль), DJAZAGRO (пищевая промышленность и продовольственные товары), SIPSA (сельское хозяйство).Это, несомненно, будет способствовать наращиванию российского экспорта в Алжир в указанных отраслях.– Какие темы будут обсуждаться на ближайшем заседании межправительственной комиссии РФ-Алжир, когда и где оно состоится (учитывая многократные переносы из-за пандемии)? Сколько российских компаний на данный момент ведут деятельность на рынках Алжира, ожидается ли увеличение российских инвестиций?– Межправительственная комиссия – действенный инструмент, позволяющий министерствам и ведомствам двух стран обсуждать проблемные вопросы, а также намечать перспективные направления сотрудничества. В экспертных совещаниях в рамках Комиссии, как правило, принимают участие представители крупного бизнеса, которые также высказывают свои предложения и замечания. В частности, требует решения ряд вопросов юридического характера, касающихся участия российских компаний в тендерах, налогообложения и так далее, мешающих российским компаниям эффективно работать на алжирском направлении. Есть несколько проектов двусторонних документов, которые могут быть обсуждены еще до заседания комиссии и, возможно, подписаны по ее результатам.Юбилейное, десятое заседание Комиссии должно пройти в Алжире в марте. Надеемся, что очередная волна пандемии не помешает проведению мероприятия.Если говорить о компаниях, имеющих реально работающие представительства в Алжире, то их количество невелико – не более десяти. Главным инвестором является дочернее предприятие ПАО "Газпром".Несколько компаний продовольственной, электроэнергетической, аграрной сфер в 2021 году изучали возможность создания в Алжире совместных производств, но до настоящего момента эти проекты не реализованы.– Как вы оцениваете деятельность в Алжире российских компаний, в частности "Газпромнефти" и "Роснефти", каковы перспективы сотрудничества с алжирской Sonatrach?– Из российских добывающих компаний в Алжире в настоящее время реализует совместный проект с алжирской стороной только Gazprom EP International B.V. Его совместное предприятие с Алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach недавно завершило важный этап геологоразведки и анализа перспективности месторождения и в ближайшее время должно принять решение о переходе на этап добычи углеводородов. Это станет важным шагом на пути расширения двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.Кроме того, к алжирским недрам проявляют интерес еще несколько российских нефтегазовых компаний, которые пока находятся на этапе изучения первичных данных, предоставленных компанией Sonatrach.– Насколько успешно развивается военно-техническое сотрудничество Москвы и Алжира? В частности, к каким образцам российской военной техники алжирская сторона проявляет интерес? Как вы можете прокомментировать сообщения о поставках систем ЗРК С-400 Алжиру? СМИ сообщали об интересе алжирской стороны к закупкам истребителей Су-57Э, на какой стадии переговоры по данному вопросу?– Военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет богатую историю и берет начало сразу после провозглашения независимости АНДР. В настоящее время взаимодействие России и Алжира в этой области носит характер стратегического партнерства. Российская Федерация обеспечивает поставку в интересах Национальной народной армии широкой номенклатуры современной продукции военного назначения, которая вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности Алжира, а также поддержание стабильности в регионе. Российская сторона высоко ценит доверие алжирских партнеров и их заинтересованность в приобретении современных образцов вооружения и военной техники отечественного производства и подтверждает готовность оперативно рассматривать и реализовывать поступающие официальные обращения Алжирской стороны.– За 2021 год в порт Алжира заходили российские корабли, в том числе фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Григорович", состоялись совместные учения ВМФ России и ВМС Алжира. Стоит ли ожидать интенсификации совместных мероприятий?– В настоящее время отношения между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой развиваются поступательно и активно, в том числе в военной области. Особое внимание при этом уделяется мероприятиям оперативной и боевой подготовки.В августе 2021 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин посетил Алжир для участия в церемонии награждения военно-спортивных команд России, Алжира, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана, которые впервые на алжирской земле соревновались в рамках кинологического конкурса "Верный друг" Армейских международных игр-2021. На церемонии закрытия присутствовали премьер-министр АНДР Айман Бенабдеррахман, начальник штаба ННА корпусной генерал Саид Шенгриха, командующие видами вооруженных сил и другие представители политического и военного руководства республики.В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества 30 сентября – 12 октября 2021 года в Южном военном округе (полигон Тарское, Северная Осетия – Алания) проведено совместное антитеррористическое учение, в котором приняли участие 80 военнослужащих Национальной народной армии.Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Касатонов" в январе 2021 года совершил деловой заход в порт Алжир. Кроме того, в августе 2021 года АНДР посетили отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", а также учебный корабль "Смольный" Балтийского флота."Совместные военно-морские маневры – 2021" состоялись 12-17 ноября 2021 года в акватории Средиземного моря у побережья АНДР. В учении от Черноморского флота России приняли участие фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-742". От ВМС Алжира выделялось учебное судно "Ля Суммам", фрегат "Эр-Ради" и спасательное судно "Эль Мунджид".Алжир и Россия, являясь стратегическими партнерами, заинтересованы в наращивании взаимодействия по линии военных ведомств. В текущем году ожидаются деловые заходы кораблей ВМФ России в порты АНДР, проведение совместных учений, а также участие команд ННА в Армейских международных играх-2022, в том числе в новых для Алжира конкурсах. Ожидаем, что интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России и Алжира в 2022 года сохранится на прежнем уровне, либо увеличится. Совместные учения позволяют нашим военнослужащим лучше узнать друг друга, обменяться опытом, перенять новые подходы и практики для лучшего владения вооружением и военной техникой. Кроме того, такая деятельность позволяет повысить уровень доверия и приобрести новых друзей.– Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в прошлом августе, в целом 2021 год отмечен значительным усилением напряжения между этими странами. Каков подход Москвы к конфликту между двумя арабскими странами?– Мы приняли к сведению заявление мининдел АНДР Рамтана Ламамры от 24 августа о разрыве дипотношений с Марокко, а также реакцию на это решение Рабата. Очевидно, что данная ситуация не добавляет позитива и так не простой ситуации на севере Африки. У нас хорошие отношения с обоими государствами, и мы искренне надеемся, что они смогут избежать дальнейшей эскалации, урегулировать кризис политико-дипломатическими методами, исходя из интересов своих народов.– Министр фармацевтической промышленности Алжира сообщил нашему агентству в ноябре, что страна ждет приезда рабочей группы специалистов из РФ для налаживания производства вакцины "Спутник V". Когда ожидается визит экспертов и о каких объемах производства вакцины идет речь? Ожидаются ли новые поставки вакцины в Алжир?– На сегодняшний день переговоры по вопросу организации производства вакцины "Спутник V" в Алжире не ведутся. Необходимо отметить, что совместно с КНР в АНДР уже начато производство вакцины Sinovac, которая в январе была выпущена в гражданский оборот. Тем не менее, насколько нам известно, алжирская сторона сохраняет заинтересованность в трансферте технологий и организации производства других вакцин, в том числе "Спутника V". Посольство и Торгпредство будут готовы оказать содействие российской и алжирской сторонам в налаживании такого партнерства.Что касается поставки российской вакцины, то в условиях наличия в Алжире неиспользованного запаса различных вакцин, начала местного производства антиковидного препарата и невысоких темпов вакцинации дополнительные закупки за рубежом в ближайшее время представляются маловероятными. Тем не менее усилия по продвижению на алжирский рынок как вакцины "Спутник V", так и вакцины "Спутник Лайт", которая может быть использована для бустерной ревакцинации, будут продолжены. Более того, они приобретают особую актуальность ввиду быстрого распространения в мире и в Алжире в частности нового штамма "омикрон" и мощной защиты от COVID-19, которую, по заявлениям разработчиков, обеспечивают российские вакцины, особенно против тяжелых форм течения болезни.– Планируются ли особые мероприятия в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между РФ и Алжиром, отмечаемым 23 марта? Насколько многочисленна и активна российская диаспора в Алжире?– Конечно, мы хотели бы наполнить программу мероприятий, посвященных этому событию, дополнительным культурно-гуманитарным содержанием. В прошлом году мы начали проработку с соответствующими ведомствами двух стран вопросов проведения здесь недели российского кино, гастролей танцевальных и музыкальных коллективов из России. Во взаимодействии с алжирской национальной ассоциацией литературы и искусств планируется организовать фестиваль с участием российских и алжирских артистов и деятелей культуры. Надеемся, что будет реализована инициатива съемок совместного документально-постановочного фильма об участии наших военных специалистов в начале 60-х годов прошлого века в очистке алжирской территории от мин, оставленных французскими колонизаторами.Российская диаспора в Алжире немногочисленна – чуть больше тысячи человек, проживающих по всей стране. Тем не менее существует крайне активная, глубоко заинтересованная и готовая вносить посильный вклад в сохранение традиций и распространение русского языка ее часть. Причем это не только много лет назад приехавшие сюда вслед за своими избранниками женщины, но и их дети, а иногда уже и внуки, которые зачастую играют видную роль в работе созданных на алжирской земле ассоциаций соотечественников. Они принимают активное участие в организуемых посольством на территории АНДР выборах в российские органы власти, отмечании памятных дат и народных праздников, с энтузиазмом включаясь в ежегодные патриотические акции, такие как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти" и другие.

https://ria.ru/20200713/1574277039.html

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https://ria.ru/20210825/eksport-1747229533.html

https://ria.ru/20211111/dividendy-1758537141.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/oborona-1745443416.html

https://ria.ru/20210330/fregat-1603437076.html

https://ria.ru/20210218/proizvodstvo-1598101212.html

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интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алжир (республика), россия, рамтан ламамра, абдельмаджид теббун, владимир путин