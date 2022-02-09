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Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева
Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева - РИА Новости, 09.02.2022
Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева
Поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с шофером, которые следствие сочло за взятки, обошлись бизнесмену Борису Шпигелю почти в 167... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:06
2022-02-09T07:38
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с шофером, которые следствие сочло за взятки, обошлись бизнесмену Борису Шпигелю почти в 167 тысяч рублей, рассказал РИА Новости информированный источник.Как считает следствие, Белозерцев получил от главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля взятку в виде 20 миллионов рублей, часов, цена которых, по информации СМИ, превышала пять миллионов рублей, и минивэна Mercedes. Общая сумма взятки, по официальной версии СК, составляла 31 миллион рублей. Однако в декабре 2021 года газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что из дела пропал эпизод с Mercedes.Вместо минивэна, который стоил около шести миллионов рублей, следствие расценило взяткой поездки Белозерцева на другом Mercedes с личным шофером.Следствию не удалось установить точную стоимость поездок Белозерцева, но экспертиза рассчитала сумму, исходя из средней цены на поездки на такси представительского класса."Экспертиза показала, что по рыночной стоимости поездки Белозерцева обошлись почти в 167 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По официальным данным следствия, Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Сейчас все фигуранты дела находятся в СИЗО.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
04:06 09.02.2022 (обновлено: 07:38 09.02.2022)
 
Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева

Источник: поездки экс-губернатора Белозерцева обошлись "благодетелю" в 167 тысяч рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаБывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с шофером, которые следствие сочло за взятки, обошлись бизнесмену Борису Шпигелю почти в 167 тысяч рублей, рассказал РИА Новости информированный источник.
Как считает следствие, Белозерцев получил от главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля взятку в виде 20 миллионов рублей, часов, цена которых, по информации СМИ, превышала пять миллионов рублей, и минивэна Mercedes. Общая сумма взятки, по официальной версии СК, составляла 31 миллион рублей. Однако в декабре 2021 года газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что из дела пропал эпизод с Mercedes.
Вместо минивэна, который стоил около шести миллионов рублей, следствие расценило взяткой поездки Белозерцева на другом Mercedes с личным шофером.

"Следствие заменило эпизод с минивэном Mercedes на эпизод, который касается поездок Белозерцева на предоставленном ему в пользование Mercedes S350d с водителем. Поездки были совершены дважды в 2019 году — из Москвы в Питер и обратно", - сказал собеседник агентства.

Следствию не удалось установить точную стоимость поездок Белозерцева, но экспертиза рассчитала сумму, исходя из средней цены на поездки на такси представительского класса.
"Экспертиза показала, что по рыночной стоимости поездки Белозерцева обошлись почти в 167 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По официальным данным следствия, Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Сейчас все фигуранты дела находятся в СИЗО.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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