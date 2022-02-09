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Моника Беллуччи приедет в Россию со спектаклем о певице Марии Каллас
Моника Беллуччи приедет в Россию со спектаклем о певице Марии Каллас - РИА Новости, 09.02.2022
Моника Беллуччи приедет в Россию со спектаклем о певице Марии Каллас
Итальянская актриса Моники Беллуччи представит в Москве и Санкт-Петербурге моноспектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:33
2022-02-09T17:33
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Итальянская актриса Моники Беллуччи представит в Москве и Санкт-Петербурге моноспектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома Вольфа, сообщает пресс-служба прокатчика. Показы пройдут 27 и 28 мая 2022 года в Александринском театре, а 30 и 31 мая 2022 в театре имени Вахтангова.Постановка основана на документальном биографическом фильме и книге Тома Вольфа, в которую вошли более 350 неопубликованных ранее писем Марией Каллас, написанных ей за 30 лет.Моноспектакль представляет собой историю, рассказанную от лица одной из величайших оперных певиц XX века, которую сыграет Моника Беллуччи. В постановке ее героиня вспоминает о небогатом нью-йоркском детстве, оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, неудачах в начале карьеры, покорении главных мировых сцен, свадьбе с Джованни Баттиста Менегини и многом другом.В пресс-службе подчеркивают, что для Беллуччи — это первая театральная роль. На сцене она появится в черном платье-футляре, которое принадлежало Марии Каллас более 50 лет назад. А на сцене поставят точную копию дивана, который стоял в парижской квартире оперной певицы, где она провела последние годы своей жизни.
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новости культуры, моника беллуччи, россия, сша, москва, александринский театр, театр имени е. вахтангова, мтс, мария каллас
Моника Беллуччи приедет в Россию со спектаклем о певице Марии Каллас
Моника Беллуччи приедет в Россию со спектаклем "Мария Каллас. Воспоминания в письмах"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Итальянская актриса Моники Беллуччи представит в Москве и Санкт-Петербурге моноспектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома Вольфа, сообщает пресс-служба прокатчика.
Показы пройдут 27 и 28 мая 2022 года в Александринском театре, а 30 и 31 мая 2022 в театре имени Вахтангова.
"Россия станет третьей страной, которая примет у себя уникальную постановку. Премьера "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" состоялись в конце 2019 года в парижском театре Мариньи, в сентябре 2021-го – на сцене древнего театра Одеон Герода Аттика в Афинах", — говорится в релизе.
Постановка основана на документальном биографическом фильме и книге Тома Вольфа, в которую вошли более 350 неопубликованных ранее писем Марией Каллас, написанных ей за 30 лет.
Моноспектакль представляет собой историю, рассказанную от лица одной из величайших оперных певиц XX века, которую сыграет Моника Беллуччи. В постановке ее героиня вспоминает о небогатом нью-йоркском детстве, оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, неудачах в начале карьеры, покорении главных мировых сцен, свадьбе с Джованни Баттиста Менегини и многом другом.
"Для нас обоих (имея в виду Беллуччи — Прим. ред.) постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу. За это время перед нашими глазами пролетят тридцать лет ее жизни, наполненной славой и болью", — приводят слова режиссера Тома Вольфа.
В пресс-службе подчеркивают, что для Беллуччи — это первая театральная роль. На сцене она появится в черном платье-футляре, которое принадлежало Марии Каллас более 50 лет назад. А на сцене поставят точную копию дивана, который стоял в парижской квартире оперной певицы, где она провела последние годы своей жизни.