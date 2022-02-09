https://ria.ru/20220209/baykal-1771934154.html

"Маршрутка с парашютом". Россия нашла замену советским "кукурузникам"

"Маршрутка с парашютом". Россия нашла замену советским "кукурузникам" - РИА Новости, 09.02.2022

"Маршрутка с парашютом". Россия нашла замену советским "кукурузникам"

Почти полторы сотни экспонентов со всего мира, 270 аэропортов и авиакомпаний — в Москве открылась IX Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:46

2022-02-09T18:46

2022-02-09T19:05

безопасность

юрий слюсарь

александр нерадько

олег бочаров (политик)

москва

россия

azur air

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Почти полторы сотни экспонентов со всего мира, 270 аэропортов и авиакомпаний — в Москве открылась IX Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. В центре внимания — российский легкий самолет ЛМС-901 "Байкал". Корреспондент РИА Новости побывал на форуме и пообщался с главным конструктором перспективной новинки.Рост перевозокПеред входом на NAIS 2022 — плотный кордон. Требуют QR-код о вакцинации. Пандемия сильно ударила по экономике, и рынку авиаперевозок досталось едва ли не больше всех. На авиакомпаниях серьезно сказались карантинные ограничения. Однако уже сегодня, по словам замминистра транспорта Игоря Чалика, ситуация выравнивается — россияне летают гораздо чаще."В прошлом году мы перевезли более 111 миллионов пассажиров — очень хороший результат, — отметил он. — Это ненамного меньше, чем в пиковом для нас 2019-м, когда мы вышли на 128,1 миллиона. В 2022-м надеемся превысить и этот показатель. Все предпосылки для новых свершений у нас есть".Выставка NAIS открылась в День работника гражданской авиации, который традиционно отмечают 9 февраля. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во вступительной речи подвел итоги года и назвал победителей народного конкурса лучших перевозчиков.По мнению россиян, самый передовой дизайн — в аэропорту Симферополь. А наиболее комфортный — саратовский Гагарин. Лучшие по международным перевозкам — компания Nord Wind, на внутренних рейсах — Azur Air.На смену ветерануГлавным событием выставки стала презентация нового легкого самолета ЛМС-901 "Байкал". Летный образец машины в белой ливрее привезли в Москву сразу же после дебютного полета, который состоялся 30 января."Наш летчик-испытатель все сокрушался, что ему дали так мало времени, — рассказывает главный конструктор ЛМС-901 Вадим Демин. — Машина получилась крайне приятной в управлении. Никаких нареканий после двух кругов на высоте 500 метров не было. Проверяли устойчивость, маневренность, режимы работы силовой установки, органы управления, приборное оборудование. Сейчас вышли на предварительные испытания. Потом будут сертификационные, которые, надеемся, завершатся запуском в серию".Перед Минтрансом и авиапромом стоит крайне нетривиальная задача — возродить малую региональную авиацию. ЛМС-901 должен сменить легендарный "кукурузник" Ан-2, который эксплуатируют ни много ни мало с 1947-го. Проверенный временем биплан до сих пор летает в России и других странах, однако по многим характеристикам морально и физически устарел.Скачок вперед"В "Байкале" мы сохранили главную летно-техническую особенность Ан-2 — способность работать с неподготовленных аэродромов, — объясняет Демин. — В остальном же все гораздо лучше: в полтора раза выше крейсерская скорость, вдвое больше дальность и грузоподъемность. На борту с комфортом размещаются девять пассажиров — максимум для однодвигательной машины, согласно международным авиационным правилам. Каждый может взять с собой до ста килограммов багажа".Старт серийного производства наметили на 2024-й. Стоимость одного экземпляра не должна превысить 120 миллионов рублей. К 2035-му на российский рынок поставят 230-300 "Байкалов", преимущественно для регионов. Власти обещают сделать все необходимое, чтобы ЛМС-901 были экономически доступными."Этот самолет — революция, большой скачок вперед, — отмечает замглавы Минпромторга Олег Бочаров. — Удалось создать недорогое и высокотехнологичное "маршрутное авиатакси", причем билет будет по карману каждому. "Байкал" уникален по двум причинам. Во-первых, создавали его не на одном большом предприятии, а на множестве малых и средних. Во-вторых, он очень надежен. Конечно, комфорта поменьше, чем на авиалайнере. Однако у ЛМС-901 безопасность та же. И тут есть свой "стоп-кран" — специальный парашют, способный бережно опустить машину на землю даже после отказа двигателя".Конкурент Boeing и AirbusПутевку в жизнь на выставке получила и "птица" покрупнее. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил гендиректору Объединенной авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю сертификат типа на среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300."Это большой совместный труд инженеров, конструкторов, специалистов, профильных институтов, сертификационных центров, авиационных властей, — сказал Слюсарь. — Огромное спасибо за неравнодушное государственное и доброе отношение к проекту МС-21".По его словам, цифровые технологии применяются на всех этапах жизненного цикла лайнера. Документация изначально разрабатывалась в единой электронной среде, а качества и безопасность обеспечиваются четким соответствием российским нормам создания авиатехники.Уже в ближайшее время МС-21-300 запустят в серию. Разработчики подчеркивают: на 80 процентов самолет состоит из отечественных узлов и агрегатов, причем этот показатель намерены увеличивать.В результате, указывают специалисты, в эксплуатации МС-21-300 будет гораздо дешевле, чем его западные "одноклассники" — Airbus A320neo и Boeing 737 Max.

https://ria.ru/20220209/vystavka-1771850189.html

https://ria.ru/20220209/baykal-1771839179.html

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безопасность, юрий слюсарь , александр нерадько, олег бочаров (политик), москва, россия, azur air, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), airbus a320, ан-2, boeing 737, технологии, экономика