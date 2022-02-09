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Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют
Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют - РИА Новости, 09.02.2022
Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют
Реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:38
2022-02-09T12:41
эмирали аблаев
россия
бахчисарай (крым)
общество
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.Реставрационные работы комплекса Ханского дворца в Бахчисарае являются объектом Федеральной целевой программы развития Крыма (госпрограммы развития Крыма), куратором которой является Минэкономразвития РФ. Трещина образовалась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае при строительных работах на набережной речки Чурук-Су."По графику ремонтно-реставрационные работы по объекту "Графский (светский) корпус" (где треснула стена) должны начаться в апреле. Пока точная причина растрескивания фасада здания не установлена. Будет проведен тщательный анализ произошедшего", - заявили в пресс-службе.Там отметили, что первоочередная задача для подрядчика – принять все меры по сохранению здания. Специалисты укрепили фасад путем устройства поддерживающих контрфорсов, ведется установка строительных лесов для дальнейшего демонтажа кровли из черепицы и насыпного грунта. Это уменьшит нагрузку на несущие конструкции здания, сообщили в пресс-службе.Реставрационные работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объём финансирования реставрации 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года, отметили в Минэкономразвития.Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который во вторник посетил дворец, сообщил, что направит обращение в министерство культуры республики с призывом предпринять срочные меры для спасения корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, в котором треснула стена.
https://ria.ru/20220209/dvorets-1771826965.html
россия
бахчисарай (крым)
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эмирали аблаев, россия, бахчисарай (крым), общество, новости - туризм
11:38 09.02.2022 (обновлено: 12:41 09.02.2022)
 
Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют

Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, начнут реставрировать в апреле

© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Реставрационные работы комплекса Ханского дворца в Бахчисарае являются объектом Федеральной целевой программы развития Крыма (госпрограммы развития Крыма), куратором которой является Минэкономразвития РФ. Трещина образовалась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае при строительных работах на набережной речки Чурук-Су.
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
"По графику ремонтно-реставрационные работы по объекту "Графский (светский) корпус" (где треснула стена) должны начаться в апреле. Пока точная причина растрескивания фасада здания не установлена. Будет проведен тщательный анализ произошедшего", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что первоочередная задача для подрядчика – принять все меры по сохранению здания. Специалисты укрепили фасад путем устройства поддерживающих контрфорсов, ведется установка строительных лесов для дальнейшего демонтажа кровли из черепицы и насыпного грунта. Это уменьшит нагрузку на несущие конструкции здания, сообщили в пресс-службе.
Реставрационные работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объём финансирования реставрации 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года, отметили в Минэкономразвития.
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который во вторник посетил дворец, сообщил, что направит обращение в министерство культуры республики с призывом предпринять срочные меры для спасения корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, в котором треснула стена.
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
Вчера, 11:07Религия
Муфтият Крыма отреагировал на ситуацию с Ханским дворцом в Бахчисарае
 
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