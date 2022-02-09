https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771835017.html

Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют

Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют - РИА Новости, 09.02.2022

Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют

Реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:38

2022-02-09T11:38

2022-02-09T12:41

эмирали аблаев

россия

бахчисарай (крым)

общество

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.Реставрационные работы комплекса Ханского дворца в Бахчисарае являются объектом Федеральной целевой программы развития Крыма (госпрограммы развития Крыма), куратором которой является Минэкономразвития РФ. Трещина образовалась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае при строительных работах на набережной речки Чурук-Су."По графику ремонтно-реставрационные работы по объекту "Графский (светский) корпус" (где треснула стена) должны начаться в апреле. Пока точная причина растрескивания фасада здания не установлена. Будет проведен тщательный анализ произошедшего", - заявили в пресс-службе.Там отметили, что первоочередная задача для подрядчика – принять все меры по сохранению здания. Специалисты укрепили фасад путем устройства поддерживающих контрфорсов, ведется установка строительных лесов для дальнейшего демонтажа кровли из черепицы и насыпного грунта. Это уменьшит нагрузку на несущие конструкции здания, сообщили в пресс-службе.Реставрационные работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объём финансирования реставрации 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года, отметили в Минэкономразвития.Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который во вторник посетил дворец, сообщил, что направит обращение в министерство культуры республики с призывом предпринять срочные меры для спасения корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, в котором треснула стена.

https://ria.ru/20220209/dvorets-1771826965.html

россия

бахчисарай (крым)

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эмирали аблаев, россия, бахчисарай (крым), общество, новости - туризм