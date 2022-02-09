https://ria.ru/20220209/ataka-1771924322.html
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 09.02.2022
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке
Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:31
2022-02-09T17:31
2022-02-09T17:31
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки подвергся атаке хакеров, сообщил в Telegram-канале агентства главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Во вторник сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал центра."Сайт ГИА ЛИЦ сегодня вновь подвергся DDos атаке, еще более мощной, чем вчера! Просто немыслимое число заходов на ресурс в секунду фиксируют наши технические сотрудники", - сказал Мешковой.Он уточнил, что сейчас идет работа над восстановлением полноценной работы ресурса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, youtube, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке
Сайт государственного информагентства ЛНР второй раз за сутки подвергся хакерской атаке