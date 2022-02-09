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Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 09.02.2022
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке
Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:31
2022-02-09T17:31
в мире
youtube
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки подвергся атаке хакеров, сообщил в Telegram-канале агентства главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Во вторник сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал центра."Сайт ГИА ЛИЦ сегодня вновь подвергся DDos атаке, еще более мощной, чем вчера! Просто немыслимое число заходов на ресурс в секунду фиксируют наши технические сотрудники", - сказал Мешковой.Он уточнил, что сейчас идет работа над восстановлением полноценной работы ресурса.
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в мире, youtube, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
17:31 09.02.2022
 
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке

Сайт государственного информагентства ЛНР второй раз за сутки подвергся хакерской атаке

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки подвергся атаке хакеров, сообщил в Telegram-канале агентства главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.
Во вторник сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал центра.
"Сайт ГИА ЛИЦ сегодня вновь подвергся DDos атаке, еще более мощной, чем вчера! Просто немыслимое число заходов на ресурс в секунду фиксируют наши технические сотрудники", - сказал Мешковой.
Он уточнил, что сейчас идет работа над восстановлением полноценной работы ресурса.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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