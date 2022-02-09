https://ria.ru/20220209/ataka-1771924322.html

Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке

Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 09.02.2022

Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся хакерской атаке

Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:31

2022-02-09T17:31

2022-02-09T17:31

в мире

youtube

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики - Луганского информационного центра - второй раз за сутки подвергся атаке хакеров, сообщил в Telegram-канале агентства главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Во вторник сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал центра."Сайт ГИА ЛИЦ сегодня вновь подвергся DDos атаке, еще более мощной, чем вчера! Просто немыслимое число заходов на ресурс в секунду фиксируют наши технические сотрудники", - сказал Мешковой.Он уточнил, что сейчас идет работа над восстановлением полноценной работы ресурса.

https://ria.ru/20220209/donbass-1771824702.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, youtube, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика