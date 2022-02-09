https://ria.ru/20220209/arest-1771940869.html

В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 09.02.2022

В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

Первые два из четырех задержанных в Крыму предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы на два... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:46

2022-02-09T18:46

2022-02-09T18:46

происшествия

россия

севастополь

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Первые два из четырех задержанных в Крыму предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы на два месяца, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.ФСБ задержала в среду четырех предполагаемых сторонников международной террористической организации. Обыски в домах проведены в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе. Изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов."Суд постановил избрать А. и М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 апреля", - говорится в сообщении.Мужчины, по данным суда, обвиняются по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)."По данным следствия, являясь участниками деятельности организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* А. и М. умышленно, используя приобретенные ими специальные познания и агитационные навыки, осуществляли скрытую незаконную деятельность в виде оправдания и пропаганды идей данной организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220209/terroristy-1771868787.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Крыму ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Кадры ФСБ РФ В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах. 2022-02-09T18:46 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, севастополь, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым