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В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 09.02.2022
В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
Первые два из четырех задержанных в Крыму предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы на два... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:46
2022-02-09T18:46
происшествия
россия
севастополь
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Первые два из четырех задержанных в Крыму предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы на два месяца, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.ФСБ задержала в среду четырех предполагаемых сторонников международной террористической организации. Обыски в домах проведены в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе. Изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов."Суд постановил избрать А. и М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 апреля", - говорится в сообщении.Мужчины, по данным суда, обвиняются по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)."По данным следствия, являясь участниками деятельности организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* А. и М. умышленно, используя приобретенные ими специальные познания и агитационные навыки, осуществляли скрытую незаконную деятельность в виде оправдания и пропаганды идей данной организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
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В Крыму ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Кадры ФСБ РФ
В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
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происшествия, россия, севастополь, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
18:46 09.02.2022
 
В Крыму суд арестовал задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму суд арестовал первых двух из четырех задержанных сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание участника международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму
Задержание участника международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Первые два из четырех задержанных в Крыму предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы на два месяца, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.
ФСБ задержала в среду четырех предполагаемых сторонников международной террористической организации. Обыски в домах проведены в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе. Изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов.
"Суд постановил избрать А. и М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 апреля", - говорится в сообщении.
Мужчины, по данным суда, обвиняются по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
"По данным следствия, являясь участниками деятельности организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* А. и М. умышленно, используя приобретенные ими специальные познания и агитационные навыки, осуществляли скрытую незаконную деятельность в виде оправдания и пропаганды идей данной организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 13:45
В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
 
ПроисшествияРоссияСевастопольХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
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