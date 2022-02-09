https://ria.ru/20220209/arest-1771821591.html

В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника

В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника - РИА Новости, 09.02.2022

В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника

Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест школьника, убившего одноклассника, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:34

2022-02-09T10:34

2022-02-09T15:30

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест школьника, убившего одноклассника, сообщила пресс-служба суда.В октябре 2021 года МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Постановлением районного суда школьнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Рассмотрев поступивший материал, суд постановил продлить в отношении обвиняемого избранную ранее меру пресечения сроком на 3 месяца, т.е. по 25 апреля 2022 года включительно. Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)