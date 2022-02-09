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В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника
В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника - РИА Новости, 09.02.2022
В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника
Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест школьника, убившего одноклассника, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:34
2022-02-09T15:30
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 9 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест школьника, убившего одноклассника, сообщила пресс-служба суда.В октябре 2021 года МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Постановлением районного суда школьнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Рассмотрев поступивший материал, суд постановил продлить в отношении обвиняемого избранную ранее меру пресечения сроком на 3 месяца, т.е. по 25 апреля 2022 года включительно. Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
10:34 09.02.2022 (обновлено: 15:30 09.02.2022)
 
В Махачкале продлили арест школьника, убившего одноклассника

В Махачкале суд продлил на три месяца арест школьника, убившего одноклассника

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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МАХАЧКАЛА, 9 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест школьника, убившего одноклассника, сообщила пресс-служба суда.
В октябре 2021 года МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Постановлением районного суда школьнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Рассмотрев поступивший материал, суд постановил продлить в отношении обвиняемого избранную ранее меру пресечения сроком на 3 месяца, т.е. по 25 апреля 2022 года включительно. Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября 2021, 14:03
Появилось видео допроса школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника
 
ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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