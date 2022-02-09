https://ria.ru/20220209/alkogol-1771957945.html

В Госдуме предложили контролировать цены на алкоголь с помощью маркировки

В Госдуме предложили контролировать цены на алкоголь с помощью маркировки - РИА Новости, 09.02.2022

В Госдуме предложили контролировать цены на алкоголь с помощью маркировки

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Лисовский предложил контролировать цены на алкоголь с помощью маркировки, на данный момент готовится соответствующий... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:12

2022-02-09T20:12

2022-02-09T20:12

россия

здоровье - общество

алкоголь

госдума рф

сергей лисовский

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Лисовский предложил контролировать цены на алкоголь с помощью маркировки, на данный момент готовится соответствующий законопроект. Об этом депутат рассказал журналистам.Эксперимент по цифровой маркировке в РФ алкогольной продукции будет проводиться с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. В перечень маркируемой продукции предлагается внести виноградные натуральные вина, включая крепленые, вермуты и прочие виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ; спиртовые настойки, ликеры, а также прочие сброженные игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта более 7% (это водка, виски, коньяк, ром, джин, текила и другие крепкие алкогольные напитки)."С учетом оценок сохраняющегося нелегального рынка алкоголя, бесконтрольного роста цен, необходимо применять новые подходы, эффективность которых доказана в государственной системе маркировки. Тут важно отметить, что она даст возможность отслеживать ценообразование производства крепкого алкоголя еще на этапе производства и применяемых спиртов", - сказал Лисовский.Он отметил, что существующая система ЕГАИС была эффективна в борьбе с теневым рынком только на первом этапе после своего создания. В случае введения маркировки, у государства появится полная картина "кто наживается на каждой бутылке, сколько на самом деле стоит сырье для приготовления алкогольных напитков", не будет возможности необоснованно завышать цены на свою продукцию."В условиях высокого спроса в период пандемии некоторые производители, а также торговые сети намеренно завышают цены на крепкий алкоголь, что в свою очередь сказывается на его доступности. Крепкий алкоголь люди пытаются заменить слабоалкогольными и дешевыми вариантами, что, в свою очередь, порождает рост черного рынка алкогольной продукции", - отметил Лисовский.

https://ria.ru/20220208/alkogol-1771786444.html

https://ria.ru/20220209/alkogol-1771806486.html

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россия, здоровье - общество, алкоголь, госдума рф, сергей лисовский