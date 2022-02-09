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https://ria.ru/20220209/alkogol-1771806486.html
Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя
Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя - РИА Новости, 09.02.2022
Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя
Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиарда литров или 2,23 миллиарда бутылок крепкого алкоголя, говорится в исследовании НИУ ВШЭ о нелегальном обороте... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:50
2022-02-09T08:50
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиарда литров или 2,23 миллиарда бутылок крепкого алкоголя, говорится в исследовании НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков. С выводами аналитиков ознакомилось РИА Новости."По оценкам НИУ ВШЭ, основанным на данных Росстата и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 миллиарда литров (2,23 миллиарда штук)", - говорится в документе.При этом, по данным исследования, россияне предпочитают выпивать дома: основным каналом реализации алкоголя остается розничная торговля, на которую приходится 98% продаж. В сегменте общественного питания – например, ресторанах и кафе – в прошлом году было продано всего около 45-65 миллионов литров крепкого алкоголя.Авторы исследования также обнаружили, что на протяжении последних лет конечные продажи крепких алкогольных напитков в розничной торговле и в общественном питании остаются существенно выше легального предложения этой продукции."Это позволяет говорить о наличии на рынке значительного сектора нелегального оборота", - отмечается в документе.В связи с этим эксперты оценили целесообразность введения обязательной маркировки крепкого алкоголя в России и пришли к выводу, что общая прибыль добросовестных участников рынка от этой меры при сокращении нелегального оборота на 70%, могла бы вырасти на 17-18 миллиарда рублей в год."Доходы государства вырастут на 73-79 миллиардов рублей в год, главным образом, из-за увеличения поступлений по акцизу на алкоголь (+64-69 миллиардов рублей)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220208/alkogol-1771786444.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), высшая школа экономики (вшэ)
08:50 09.02.2022
 
Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя

Исследование НИУ ВШЭ: россияне за год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиарда литров или 2,23 миллиарда бутылок крепкого алкоголя, говорится в исследовании НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков. С выводами аналитиков ознакомилось РИА Новости.
"По оценкам НИУ ВШЭ, основанным на данных Росстата и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 миллиарда литров (2,23 миллиарда штук)", - говорится в документе.
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При этом, по данным исследования, россияне предпочитают выпивать дома: основным каналом реализации алкоголя остается розничная торговля, на которую приходится 98% продаж. В сегменте общественного питания – например, ресторанах и кафе – в прошлом году было продано всего около 45-65 миллионов литров крепкого алкоголя.
Авторы исследования также обнаружили, что на протяжении последних лет конечные продажи крепких алкогольных напитков в розничной торговле и в общественном питании остаются существенно выше легального предложения этой продукции.
"Это позволяет говорить о наличии на рынке значительного сектора нелегального оборота", - отмечается в документе.
"По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 миллионов штук в год (27%)", - говорится в исследовании. В целом, по данном авторов, в прошлом году в России было продано более 2 миллиардов бутылок с крепкими алкогольными напитками.
В связи с этим эксперты оценили целесообразность введения обязательной маркировки крепкого алкоголя в России и пришли к выводу, что общая прибыль добросовестных участников рынка от этой меры при сокращении нелегального оборота на 70%, могла бы вырасти на 17-18 миллиарда рублей в год.
"Доходы государства вырастут на 73-79 миллиардов рублей в год, главным образом, из-за увеличения поступлений по акцизу на алкоголь (+64-69 миллиардов рублей)", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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